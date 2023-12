Anđa Marić o bratu kojeg ne viđamo često: 'Svi ga jako vole, volio ga je i Elon Musk za kojeg je radio'

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić često svoja razmišljanja i događanja iz života dijeli na društvenim mrežama,a a ovoga je puta podijelila fotografiju s mlađim bratom kojeg ne viđamo često. Anđa i njezin brat Zoltan pozirali su zajedno dok su sjedili na jednoj klupi, a ona s pohvalila njegovim uspjesima.

- Ovaj super zgodni dečko je moj baby brat koji je prošao ispod radara javnosti i koji je želio da ostane tako. On je jako super, svi koji ga znaju ga jako vole, volio ga je i Elon Musk kojem je bio u timu 25 guns koji su gradili tvornicu Tesle u Berlinu gdje je moj Bubo živio. Zamislite koliko dugo sam morala čuvati ovu tajnu i jedva sam izdržala i on ne samo da je super stručnjak, on je i super buraz koji mi pomaže da se osjećam normalno i voljeno i da imam sve sređene papire kada dođe par puta godišnje i odvede me svugdje gdje trebam. Bože hvala ti na ovom blagoslovu - napisala je pod fotke te raznježila pratitelje.

Inače, Anđa je jednom ranije govorila o svom malom bratu. - Ovo je naš drugi najmlađi brat Zoltán, ja ga zovem iz milja Bubo zato što smo ga puno ljubili kad je bio mali. On je 10 godina mlađi i živi u Berlinu - napisala je Anđa uz zajedničke fotografije ranije.

Inače, glazbenica i spisateljica ima i starijeg brata Jerka Marića koji je poznati glazbenik, a brat i sestra i poslovno surađuju. Jerko je karijeru je započeo kao gitarist i autor pjesama grupe Flare koju je osnovao s Anđom, a 2005. osnovao je i grupu Adastra. Uz autorsku i glazbenu karijeru završio je i studij za inženjera zvuka na australsko-britanskom Institutu SAE u Ljubljani, a osim po glazbenoj karijeri poznat je i po humanitarnom radu.

