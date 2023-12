Manuel i njegova razrednica oduševili žiri i osvojili 3.000 eura: 'Vjerovao sam u nas, ali ovo je šok'

Natjecatelji MasterChefa potrudili su se iznenaditi svojim kulinarskim umijećem, a emocije je dodatno začinilo i to što su dobili priliku kuhati sa svojim bližnjima koje nisu vidjeli od kad su ušli u MasterChef. No najviše je svojim kulinarskim umijećem oduševio Manuel, predstavivši žiriju mousse od tune s tartarom od tune, okruglicom od celera i ricotte, čipsom od komorača u emulziji od citrusa i bosiljka. Stjepan ga je pohvalio riječima: „Ovo je tvoja najbolja prezentacija do sada“, a nakon što je probao, izrazio je uvjerenje da je ovo Manuelovo najbolje jelo ikad. Manuel je bio veoma ponosan na sebe, naročito stoga što je kuhao sa svojom razrednicom.

Dominik, koji je kuhao s majkom, žiri je iznenadio kombinacijom piletine voća i čokolade koja je bila izvrsno balansirana. Damir nije krio oduševljenje riječima: „Ljudi, ovo je savršeno“. Sarah je svojim ribljim jelom s kremom od avokada i đumbira te ukiseljenom kruškom i glaziranom mrkvom pokazala ne samo kulinarsku vještinu, nego i kreativnost.

Luka i njegova mama prošli su kroz stresno i neizvjesno kuhanje, ali na kraju su pred žiri donijeli umak od povrća i suhih šljiva, tunu s vanilijom i maslinovim uljem, čips od rajčice i celera s krumpirom i češnjakom, te je Luka jelo završio s pjenicom iz sifona. Petar i njegova sestrična nisu uspjeli sve komponente staviti na tanjur zbog raspalog keksa, ali Petar ističe kako će pamtiti ovaj dan kao jako lijep, bez obzira na neuspjeli tanjur. Ivanin slatki tanjur s finim čokoladnim kolačem također je izmamio oduševljenje žirija.

Na kraju emisije, Stjepan je podijelio svoje zadovoljstvo riječima: „Jako sam zadovoljan današnjim kuhanjem i jelima. Kandidati su imali odriješene ruke, neograničen broj namirnica, kuhali su sa svojim najdražima i vidi se da su baš uživali“. Među najboljima su bili Ivana i njezina sestra Andrea, Dominik i majka Monika te Manuel i razrednica Vesna, no najbolje jelo čijem je autoru pripalo 3.000 eura ipak je dobio Manuel. „Iznenađen sam. Vjerovao sam u nas, ali ovo je šok“, kazao je Manuel, uživajući u ovoj slatkoj pobjedi.

