Alka Vuica dirljivom čestitala rođendan sinu Arianu, objavila i zajedničke fotografije

Glazbenica Alka Vuica ima razloga za slavlje. Njen sin Arian slavi 36. rođendan, a ponosna mama mu je čestitala na Instagramu, uz nekoliko zajedničkih fotografija. "Sretan ti rođendan sine! Blagoslovljen ti život i ljubav i sve na ovom svijetu", napisala je Alka u dirljivoj posveti, a čestitkama su se pridružili i njezini kolege i pratitelji.

Arian je rođen 1989. godine iz veze Alke Vuice s poznatim likovnim umjetnikom Vukom Veličkovićem, poznatim i kao Vuk Vidor. Iako se Alka i Vuk nisu vjenčali te su se razišli dok je Arian bio mali, ostali su u izvanrednim odnosima. Alka je sina odgajala kao samohrana majka, no uvijek je s poštovanjem govorila o Vuku, a obiteljske fotografije koje povremeno dijele svjedoče o njihovoj povezanosti. "Vuk i ja imamo divan odnos. Volim ga i znam da on voli mene jer je otac mog sina", izjavila je Alka ranije.

Koliko mu znači majka, Arian je pokazao i javno, napisavši otvoreno pismo 2011. godine kao reakciju na navode Vlatke Pokos u njezinoj knjizi. Oštro je demantirao tvrdnje da nije živio s majkom do jedanaeste godine i da ona nije bila uzorna majka. "Moja Majka, ALKA VUICA, za mene je uzor i najveći izvor ljubavi koji znam!!! Ona je primjer ženama i majkama! [...] Uvijek sam živio obiteljskim životom, jer se takvim životom uvijek živjelo i živi u našoj kući," napisao je tada Arian, braneći čast svoje majke. Alka ne krije koliko je ponosna na sina, ističući da je od nje naslijedio "duhovitost, talent za pisanje, humanost i znatiželju", ali i "lijepe velike oči".

Jedan od najfascinantnijih aspekata Arianove karijere jest mjesto gdje je nastao njegov najveći međunarodni uspjeh. Alka Vuica s ponosom ističe kako je njezin sin, zajedno s kolegom Filipom Gežnikom, producirao globalni hit "Blood On My Jeans" pokojnog američkog repera Juice WRLD-a, i to iz garaže njihove obiteljske kuće u zagrebačkom naselju Borovje, preuređene u glazbeni studio.

"U našem podrumu nastala je i pjesma ‘Blood On My Jeans’ Juicea Wrlda, poznatog repera, a koja je mjesecima bila prva na Billboardovoj ljestvici", ispričala je Alka za Story.hr. Pjesma se našla na reperovom posthumnom albumu "Legends Never Die" iz 2020. godine, koji je proveo impresivnih 155 tjedana na Billboardovoj Top R&B/Hip-Hop Albums ljestvici, od čega tri tjedna na samom vrhu. Singl "Blood On My Jeans" dosegao je 12. mjesto na prestižnoj Billboard Hot 100 ljestvici i ostvario platinastu nakladu, čime je Arian Vuica upisao svoje ime među svjetski priznate producente.

Prije nego što je postigao svjetsku slavu, Arian se profilirao kao jedan od ključnih aktera i začetnika hrvatske trap scene. Njegov kućni studio u Borovju postao je kultno mjesto gdje su svoje prve, ali i najveće hitove snimali brojni izvođači koji danas dominiraju regionalnom scenom. Među njima su Kuku$, Hiljson Mandela, High5, Swana, Goca R.I.P, Buntai, Sjena i mnogi drugi. Čak je i Ella Dvornik, pod umjetničkim imenom Alterella, svoj album snimila upravo u Arianovom studiju.

Svoju strast prema glazbi, koju je počeo stvarati već sa 16 godina, Arian je odlučio nadograditi formalnim obrazovanjem. Nakon srednje škole odlazi u London gdje završava studij inženjeringa zvuka i glazbene produkcije. "Faks je bio fenomenalan, a oprema na kojoj sam radio bila je na razini vrhunskih svjetskih studija. Tu zaista mnogo naučiš," izjavio je jednom prilikom, dodavši ipak da ga je iskustvo života u velikom gradu na kraju vratilo kući, što smatra dobrom odlukom koja mu je donijela novu perspektivu.

