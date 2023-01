Glumac koji je teško stradao čisteći snijeg za Novu godinu javio se iz bolnice: 'Previše sam zbunjen'

Glumac Jeremy Renner (51) na samu Novu godinu doživio je tešku nesreću dok je čistio snijeg nakon čega je hitno helikopterom prevezen u bolnicu. Do sada je o njegovom stanju medije izvještavao glasnogovornik, a u utorak se prvi put svojim pratiteljima na Instagramu iz bolničkog kreveta javio i sam Jeremy.

- Hvala svima na lijepim riječima. Sad sam previše zbunjen da bih tipkao, ali šaljem vam ljubav svima - napisao je glumac uz fotografiju snimljenu u bolničkom krevetu. Ispod objave uslijedili su komentari mnogobrojnih pratitelja, a što brži oporavak poželjeli su mu i brojni kolege Chrisa Hemswortha, Kate Beckinsale, Kate Hudson i Chrisa Evansa.

Inače, iz dana u dan otkrivaju se novi detalji o Rennerovoj nesreći. Prema informaciji koju je jučer objavio Daily Mail glumac je pomagao motoristu koji je zapeo u snijegu kad ga je ozlijedila ralica.

- Renner je u nedjelju, 1. siječnja, pokušavao pomoći vozaču koji je zapeo ispred kuće na snježnoj strani planine, kada ga je pregazilo vlastito vozilo - rekla je gradonačelnica Hillary Schieve. Glumac je u nesreći zadobio ozbiljne ozljede prsnog koša i noge, bio je kritično, no njegovo stanje ide na bolje.

Izvor blizak glumcu za CNN je otkrio da je glumac dosad bio na dvije operacije kako bi se sanirale ozljede koje su, kako je rekao, jako ozbiljne. Detalje nesreće ranije je za američke medije otkrio i Rennerov susjed. Naime, glumac je bio sam i pokušavao očistiti prilaz svojoj kući na jezeru Tahoe ralicom koja je slučajno u jednom trenutku prešla preko njegove noge zbog čega je izgubio puno krvi. Srećom, pomogao mu je susjed koji je inače liječnik te mu je podvezao nogu. Malo prije 10 sati ujutro glumac je helikopterom prebačen u bolnicu.

Inače, Renner je najpoznatiji po ulozi u Marvelovoj seriji "Hawkeye", ali i po ulozi u akcijskom hitu "Bourneovo naslijeđe". Glumac ima kuću u dijelu SAD-a koji je zahvatila snježna oluja, a i ranije se žalio na vremenske uvjete. Naime, sredinom prosinca objavio je fotografiju svog snijegom zatrpanog automobila. "Snježna oluja ovdje nije šala", napisao je tada u objavi. Glumac je dvaput nominiran za Oscara. U kategoriji najboljeg glumca za prestižan zlatni kipić nominiran je 2010. godine za film "The Hurt Locker", a sljedeće je godine nominiran za najboljeg sporednog glumca u filmu "The Town".

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS FILE PHOTO: Actor Jeremy Renner poses for a picture during the premiere of the television series Hawkeye at El Capitan theatre in Los Angeles, California, U.S. November, 17, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS

