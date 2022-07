Albina oduševljena Zanzibarom: 'Impresivno je kako su unatoč težim životnim uvjetima uvijek pozitivni i nasmijani'

Ako kažemo da je pjevačica Albina Grčić (23) u lipnju posjetila otok Unguju, vjerojatno neće puno ljudi znati o kojoj se lokaciji radi. No, kažemo li da je Albina odmarala na Zanzibaru, mnogi će pomisliti na egzotični otok u Africi. Zanzibar, naziv koji se često koristi za otok Unguju, jer je najveći otok Zanzibarskog otočja, nalazi se u Indijskom oceanu te pripada Tanzaniji. Ova tropska lokacija naziva se i čudesnim biserom Afrike, a nema status baš uobičajene destinacije za putovanje. To nam je potvrdila i Albina koja je rekla da je njezino putovanje na ovu egzotičnu destinaciju splet okolnosti.

- Mogla bih reći da se radi o spletu okolnosti, ali u konačnici je to bio poziv putne agencije Jungle Tribe. Naime, još prije nekoliko mjeseci dogovorili smo suradnju i tako sam odbrojavala dane do polaska - opisala je te dodala da je njezin put na Zanzibar trajao ukupno devet dana, a da joj je društvo pravila najbolja prijateljica. U tih devet dana uključeno je i samo putovanje koje je trajao nešto duže jer je presjedala u Istanbulu. - Bez obzira na to, sam put je bio jako ugodan. Dapače, kad si u društvu najbolje prijateljice, nikako ne može biti loše! - istaknula je mlada Splićanka.

Foto: Privatna arhiva Ovaj čudesni afrički biser s ponosnom nosi to ime, a i opravdava ga brojnim prelijepim prizorima koje posjetitelji mogu vidjeti, a posebno se ističu nestvarne plaže. Pjevačica je istaknula da je raspored njenog posjeta zaista bio šarolik. - Vidjeli smo mnoge atrakcije, i one poznate i manje poznate. Imali smo odlično vođenje, a tura je bila sjajno isplanirana tako da smo uspjeli vidjeti sve strane tog prekrasnog otoka i mjesta u kojima smo odsjeli - prisjetila se Albina.

Posjetila je Stone Town, stari dio glavnog grada koji očarava svojim ubrzanim tempom, ali i šarenilom. Radi se o gradu brodova, raskošnih palača, arapskih utvrda i britanskih vila poput onih koje se mogu vidjeti u pustolovnim filmovima. Posebnost ovog grada je i kuća poznatog pjevača Freddieja Mercuryja koji je rođen na Zanzibaru. Kao mjesto koje ju je posebno oduševilo Albina je istaknula i plaže, a posebno plažu Kendwa. - Plaže su nestvarno lijepe, ponajviše zbog kristalno čistog mora i pijeska koji je toliko sitan i ugodan za šetnju, da poželiš spavati na njemu. Od plaža bi možda izdvojila Nakupenda otočić, što inače na svahiliju znači volim te - kaže pjevačica te dodaje da se na plažama najvažnije znati ponašati u skladu s izmjenama plima i slušati sve savjete kako bi se moglo uživati. - Lokalni vodiči koji su bili s nama uvijek su nas doveli u pravi trenutak na željenu destinaciju tako da smo imali smo priliku čak i roniti s prekrasnim morskim ribicama, a uspjeli smo uloviti i jato dupina. Neki hrabri su čak i uskočili, ali ne i ja - dodala je kroz smijeh.

Foto: Privatna arhiva Posjetila je jednu od lokacija na Zanzibaru koja ostavlja bez daha. Radi se o Zatvorskom otoku, a ono što joj je tamo bilo posebno zanimljivo su bića koja su ih dočekala. Naime, Zatvorski otok poznat je po divovskim kornjačama koje su stare i do 200 godina. - Jako su druželjubive i raspoložene, a možda smo ih samo uhvatili u dobrom raspoloženju - opisala ih je mlada pjevačica kroz smijeh.

Ova tropska destinacija naziva se i otokom začina zbog mnogih začina koji se uzgajaju na otoku, a kao izlet Albina je u ponudi imala i posjet farmi začina Paje gdje je lokalni vodič pričao o začinima, kao i biljkama od kojih nastaju. - Imali smo priliku i kupiti ih, tako da sam to iskoristila da baki ponesem koji, s obzirom na to da je ona veliki ljubitelj začinskog bilja i svih tih raznih okusa i mirisa - otkrila je.

Zanzibar slovi i za jednu od najsigurnijih destinacija u Africi, a isto iskustvo imala je i naša prošlogodišnja predstavnica na Eurosongu. - Nismo se susretali ni s kakvim neugodnostima, baš naprotiv - lokalci su bili jako pozitivni, uvijek vedri i nasmijani, željni druženja, tako da smo se u svakom mjestu povezali s nekolicinom - bilo da se radi o djeci, odraslima, članovima poznatog plemena Maasai - opisala je pjevačica koja je tijekom putovanja na svojem profilu na društvenoj mreži Instagram podijelila video u kojim je pjevala s lokalnim stanovništvom. Objasnila nam je da je to tek mali dio iskustva koja su sva bila pozitivna.

- Impresivno je kako su unatoč težim životnim uvjetima uvijek pozitivni i nasmijani. “Hakuna matata”. U konačnici, to je izraz koji je došao upravo od njih, a time se vode cijeli život - kod njih je sve “Pole pole” (pomalo), nema sekiracije, tako da smo puno toga mogli i naučiti. Pripadnici Maasai plemena, koji na Zanzibar dolaze sezonski kako bi prodavali svoje đinđe i razne rukotvorine, jako su znatiželjni i društveni. S njima smo provodili jako puno vremena. Učili su nas nekim svojim običajima poput skakanja u vis, a mi smo njih učili neke naše igre. Ono što mi je bilo najzanimljivije od svega jest da većina njih nije znala za Hrvatsku, ali kad im spomeneš Luku Modrića, skroz je druga priča - ispričala je.

Foto: Privatna arhiva

Splitska pjevačica cijene na ovoj tropskoj lokaciji ocijenila je kao sasvim u redu, a dodala je i da je Zanzibar poznat po cjenkanju, odnosno pregovaranju o cijenama, te da je lokalno stanovništvo jako fleksibilno oko iznosa. Čak je i svojevrsna uvreda ako kupac odmah pristane na cijenu te se ne pokuša dogovoriti oko nje. - Ako imate hrabrosti i ako ste vješti, lako dođete do željenog iznosa - kaže.

Što se gastronomije tiče, najzastupljeniji su morski specijaliteti, a na tržnicama su dostupni i njihovi lokalni specijaliteti te street food. Pjevačica, kaže, da iako je nekad izbirljiva s hranom uspjela je na svakom mjestu pronaći nešto za sebe te da je svaki put bilo ukusno. - Najviše me oduševio restoran “Essence” u Kendwi. Smatram da, kao i s atrakcijama i raznim izletima - i kad je fina hrana u pitanju ima za svakog ponešto! - objasnila je.

Otkrila je i kako se organizira kada putuje. Ni planiranje putovanja niti pakiranje nije joj problem, a stvari pakira po prioritetima, pogotovo kada se radi o ograničenoj količini prtljage što ovaj put nije bio slučaj. - Volim prilagoditi outfite lokaciji koju posjećujem, tako da je ovaj put bilo najviše veselih, šarenih i lepršavih krpica i kupaćih kostima - opisala je, a neke od svojih modnih kombinacija podijelila je i s pratiteljima na Instagramu. Tamo je pokazala i kako je uživala na plaži te i kratak video u kojem je sažela cijelo ovo iskustvo. - Možemo mi iz Afrike, ali ne može ona iz nas; jedno od najljepših iskustava. Fenomenalna ekipa, pozitivna energija, puno nasmijanih lica i lijepih poznanstava koja ostaju za cijeli život. Lokalci su nas stvarno dočekali širokih ruku, a mi smo se potrudili uzvratite im istom mjerom - poručila je na Instagramu nakon cijelog putovanja i time zaključila ovu avanturu te pokazala koliko je uživala.

Foto: Privatna arhiva

Dodajmo da Albina, koja je velika ljubiteljica putovanja, ima veliku želju otputovati u Srednju Ameriku. - Voljela bih posjetiti Meksiko i Kubu, a već duže vrijeme me privlači i Turska. Volim egzotične destinacije, no za njih ipak treba izdvojiti malo više vremena, planiranja i sredstava. U svakom slučaju, veselim se budućim iskustvima - zaključila je lijepa Splićanka koja svoje doživljaje s putovanja te lokaciju na kojoj odsjeda dijeli s mnogobrojnim pratiteljima.

