Kći naše poznate glumice pozirala u kupaćem i poručila: 'Ne moramo dodatno fejkati nekakvo tijelo za nekakve standarde'

Glumica i kći Vitomire Lončar i Ivice Šimića, Buga Marija Šimić (28), na svojem je Instagram profilu otkrila da se trenutno nalazi na odmoru na otoku Braču. Na ovoj društvenoj mreži, mlada glumica podijelila je fotografiju u kupaćem kostimu uz koju je poslala sunčane pozdrave i važnu poruku.

- Jer možeš biti i šarena i jednobojna i btw - htjela sam se slikati još barem pet puta da izgledam tako da se 'vidi da treniram' pa sam samu sebe preduhitrila. I ovako je već isfejkana (nećemo se lagati), ne moramo onda dodatno fejkati nekakvo tijelo za nekakve standarde. Lijepo mi je, želim podijeliti s vama da mi je lijepo. Neka moja nesigurna Buga i ja imamo o čemu raspravljati (o nesigurnoj Bugi jednom drugom prilikom, mislim da bi vas nasmijalo da znate kakav je ona oblik poprimila). Uživajte u danu - napisala je pored fotografije na kojoj je pozirala u sivom donjem dijelu i crveno-bijelom gornjem dijelu kupaćeg.

U komentarima su joj mnogi pratitelji uputili podršku. "Jedna predivna osoba", "Bravo", pisali su joj.

Podsjetimo, mlada glumica bez zadrške govori i o svom zdravstvenom problemu. Radi se o poremećaju hiperaktivnosti i deficita pažnje ADHD, a o svemu je govorila i na društvenim mrežama.

- Bok, ja sam Buga i imam ADHD. Prije par dana dobila sam službenu dijagnozu. F 90.0.. Tko bi tako malo znakova može donijeti toliko olakšanja. "Dijagnoza" zvuči strašno i kao nešto čemu se ne bi trebao veseliti. Pa ipak - kad sam pročitala službeno da je to to - odahnula sam i nasmijala se. Sad mi se objasnilo tako puno stvari. I mogu se prestati kriviti za puno stvari. A najbolje od svega - sad napokon mogu naučiti i shvatiti kako moj mozak funkcionira i to primijeniti, što znači da će se kvaliteta mog života, posla, odnosa - podići na novu razinu. Dijagnoza što se tiče mentalnog zdravlja nije strašna niti te zatvara u kutije. Dijagnoza je ta koja daje slobodu. Jer kad znaš što ti je - onda možeš nešto i poduzeti. Možeš naučiti to navigirati, a onda se otvara jedan cijeli novi svijet- samo je dio njezine objave.

