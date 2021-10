Afera Lewinsky odzvanja i danas 20 godina nakon kraja mandata Billa Clintona

Da vam daju da birate, koga biste najradije gledali kao Billa Clintona? Ne ovog danas, nego onoga iz doba kada je predsjednikovao SAD-om. Richard Gere? Hm, on je već malo prestar. Možda Ben Affleck? Ne baš, ne sliče si. Pa Fox je došao do rješenja, u ulogu demokratskog američkog predsjednika kojega će naslijediti George W. Bush Jr. stavili su – Clivea Owena. Ovaj nekada jako obećavajući britanski glumac imao je značajnijih uloga u životu, pa i u filmovima koji su doista bili uspješni, bio je u vrlo uskoj konkurenciji za Jamesa Bonda, da bi se onda ipak odlučilo da Bond mora “poplavjeti”, pa je ulogu dobio Daniel Craig. I nekako posljednjih godina više nije to karijera kakvu smo očekivali od Owena. Rado se sjećamo tek sjajnog “Kirurga” koji je išao dvije sezoni pa je prekinut, da bi onda, barem prema posljednjim vijestima, bio ponovo u produkciji. Nadamo se da ćemo Owena ponovo gledati kao dr. Thackeryja, no do tada zabavimo se trećom sezonom antologijske serije “Američka kriminalistička priča: Opoziv” koja ide od 7. listopada u 22 sata na Fox TV-u nastavljajući se četvrtkom također u 22 sata. Afera Lewinsky jedna je od najznamenitijih političkih epizoda u američkoj povijesti čija je posljedica bio pokušaj opoziva tadašnjeg predsjednika Billa Clintona. Razlog je bio ne toliko preljub koliko obmana javnosti i američkog sustava. Bila je to također afera koja je prijetila da sruši cijeli jedan ideal koji je građen kako bi obilježio devedesete godine prošlog stoljeća. Bračni par koji ne samo da je dao predsjednika već je trebao dati i predsjednicu u jednom eksperimentu čija je posljedica trebala zapravo biti dinastija koja bi trajala najmanje 16 godina, pa i dulje ako bi se u sve uspjelo uključiti Ala Gorea.

Foto: Fox

Bill Clinton bio je po svemu netipičan demokratski kandidat. Dolazio je, naime, iz Arkansasa, države s juga Sjedinjenih Država, pa je odanle ponio i svoj južnjački naglasak, onako nekako nespojiv s osobom demokratskog političara visokog kalibra, djelujući u tom smislu gotovo i nezgrapno, poput svojedobno Lyndona B. Johnsona. No, bio je upečatljiv izgledom, visok, podsjećao je, reklo bi se, na Marlboro Mana s reklame za znamenite cigarete. Imao je, naizgled barem, skladan brak s Hillary, uspješnom odvjetnicom političkih aspiracija. A s druge je strane bio pristojan, smjeran, karterovski bezopasan, što je Amerikancima očito pasalo nakon turbulentnih vladavina Ronalda Reagana i Georgea W. Busha starijeg, kojega je Clinton i pobijedio za prvi mandat. Samo, Bill, kojega smo upoznali i mi u Hrvatskoj za kratkog posjeta Zagrebu devedesetih, imao je i jednu ozbiljnu slabost. Pritisak zbog visoke funkcije i očekivanja koja uz to idu liječio je – ženama. I to ne nekom ljubavnicom iz bliže okoline, pa da s njom vrijeme krati tijekom putovanja ili kakve druge prilike, već je ulazio u prolazne veze koje često nisu uključivale ni cjelovito seksualno iskustvo, već samo – fellatio, kako smo to vidjeli i u slučaju Monice Lewinsky. Odnosno, barem je takav ljubavni odnos bio u središtu te afere. Danas 48-godišnjakinja, Lewinsky je “pala” na privlačnost koju često nose političari i političarke, očekujući od Billa barem posao negdje u administraciji. Kada do toga nije došlo, upalila su se svjetla kamera i eto skandala. Od “Američke kriminalističke priče” navikli smo da bude jasna u stavu tko je kriv za što. Rekli bismo kako je prva sezona, koja se bavi ubojstvom Giannija Versacea, bila doista odlična. Druga, koja se bavi ubojstvom Nicole Brown Simpson, za koje je dokazivano da ga je počinio njezin muž, poznati igrač američkog nogometa O. J. Simpson, također je dobila brojne pohvale i nagrade ugrožavajući u tome čak i “Igru prijestolja”, unatoč loše izabranom Cubi Goodingu junioru za ulogu O. J.-a. I sada je pred nama “Američka kriminalistička priča” koja se ne bavi ubojstvom, ali se bavi jednom od najintrigantnijih političkih afera u Americi, koja je zamalo dovela do još jednog opoziva nekog američkog predsjednika, ovaj put i iz malo prizemnijih motiva nego što je to bilo u slučaju Richarda Nixona.

Foto: Fox

Zanimljivo je kako je Fox za teme svoje antologijske (antološke) serije odabrao događaje koji se događaju 90-ih čime si je zapravo i otežao posao. Jer, posljednje je desetljeće 20. stoljeća bilo dosta turobno, kao što i sami znamo društveno prilično regresivno što otežava rekreaciju tadašnjeg ambijenta, načina odijevanja, opće atmosfere koja je bila daleko manje kreativnija od bujnih sedamdesetih ili kičastih osamdesetih. Doista, devedesete su desetljeće koje bi većina najradije zaboravila. Clinton i Lewinsky bili su u vezi između 1995. i 1997. godine, tako da je ispalo kako će upravo seksualni odnos s mladom pripravnicom dominirati njegovim drugim mandatom, umjesto da to bude razrješenje svjetskih kriza, poglavito, nažalost, one na Balkanu. Jer, u siječnju 1998. godine, na polovici drugog mandata, veza je otkrivena i izbila je afera te je sve dospjelo na naslovnice američkih tabloida. I potrajalo je do prosinca kada je napokon i podnesen zahtjev za opoziv predsjednika Billa Clintona, što se dogodilo tek drugi put u povijesti. Taj je zahtjev bio temeljen na dvije točke, naravno ne na tome da je Clinton vodio seksualni život u Bijeloj kući, već na tvrdnjama da je ometao istragu te lagao pod zakletvom tijekom saslušanja o slučaju. Clinton je ipak oslobođen optužbi jer u Senatu nije postignuta potrebna dvotrećinska većina.

Foto: Fox

Štoviše, Clinton je Bijelu kuću napustio s najvišom potporom još od Franklina D. Roosevelta a njegovo je predsjednikovanje procijenjeno iznadprosječnim među mandatima svih dotadašnjih predsjednika. Serija je okupila respektabilnu ekipu glumaca, uz Owena tu je Sarah Paulson koja tumači Lindu Tripp koju se označava glavnim krivcem za cijeli skandal zbog poticanja Lewinsky da izađe s time u javnost. Pripravnicu Lewinsky tumači Beanie Feldstein, Edie Falco je Hillary Clinton, Colin Hanks je Mike Emmick, jedan od posebno gorljivih odvjetnika Monice Lewinsky, Kevin Pollak je savjetnik Bijele kuće Bernie Nussbaum. Koliko se da vidjeti, radnja serije je činjenično utemeljena, s točno raspoređenim likovima u priči, bez fikcije, no postoji jedan prigovor koji doista ima smisla; cijela se afera Clinton – Lewinsky vrti oko seksa, a seksa nigdje nema. Barem ne u početku serije. Ako je pokazati takvo što devedesetih možda i bilo malo škakljivo, u svakom slučaju 2021. to tako nije. Jer, vidjeli smo i Georgea W. Busha i Richarda Nixona i Dicka Cheneya na ekranu u dvojbenijim situacijama nego što je to puki čin seksa, pa se nadamo korekciji kasnije u seriji, iako poštujemo želju produkcije da održi integritet ureda američkog predsjednika. Produkcija je odluku opravdala time da publika i tako o tome sve zna. No, u svakom je slučaju “Američka kriminalistička priča” ponovo intrigantna i zanimljiva pa nije čudno što serija dobiva dobre ocjene te se o njoj puno piše. A također izlazi u prijelomnom trenutku za Sjedinjene Države koje su upravo nedavno birale između, kako bismo rekli, pristojnog i nešto manje pristojnog kandidata za Bijelu kuću. Nećete pogriješiti gledate li tu seriju.