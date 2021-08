Zašto je Tuđman zapravo smijenio generala Bobetka

Hrvatski general Rahim Ademi pokušavao je proteklih godina upozoriti javnost i povjesničare na pogrešno prikazivanje i tumačenje nekih važnih ratnih događaja i velikih vojnih operacija provedenih u Domovinskom ratu, ali njegove riječi, osim što su izazivale ljutnju pojedinaca, nisu imale gotovo nikakva odjeka. Posebno ga je boljelo to što je bio svjestan svoga velikog doprinosa obrani hrvatske države i oslobođenju njezinih okupiranih područja, a njegove su ratne zasluge prešućivane ili minorizirane. Stoga se odlučio na pisanje memoara. Rezultat je tu: od 3. kolovoza 2021. u prodaji je – u nakladi Večernjeg lista – njegova opsežna knjiga znakovita naslova „Samo istina – ratni dnevnik generala Hrvatske vojske“, u kojoj je detaljno opisao devet vojnih operacija u kojima je ili sudjelovao ili ih je planirao i vodio. To su redom: Rujanski rat 1991., Zima-94, Skok-1, Skok-95 (Skok-2), Ljeto-95, Kozjak-95 (Oluja-95), protunapad na srpsku ofenzivu Vaganj-95, Maestral-2 i Južni potez. No, te nam operacije opisuje onako kako to još nitko nije učinio: donoseći novi pogled na ratne događaje i njihove protagoniste i rušeći „lažne mitove“. U ovom serijalu izdvojit ćemo nekoliko dijelova njegove intrigantne knjige, koja uz ostalo donosi i 11 ekskluzivnih zemljovida s planovima vojnih operacija.