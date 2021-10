NOVA REGULATIVA

Pozadina udara na digitalne platforme: 'Sprema se promjena za radnike, problem su i algoritmi'

Od platformskog rada živi oko 40 tisuća hrvatskih građana, a njih i do 120 tisuća povremeno se na tjednoj bazi odaziva na poziv platformske aplikacije. Najčešće su to dostave i taksiranje, no tu je i prevoditeljski rad, kodiranje podataka, razni IT poslovi...