Ante Pranić: Most se javno protivi 'lex šerifu', a podržava Škoru...

Ante Pranić, saborski zastupnik i gradonačelnik Vrgorca, ljetos je izbačen iz saborskog kluba Mosta pa je osnovao klub Nezavisne liste mladih (NLM) zajedno s bivšim mostovcem Tomislavom Panenićem i bivšim zastupnikom Živog zida Marinom Škibolom. Razgovor s Pranićem započeli smo gorućom vrgoračkom temom, problemom s komunalnim otpadom nakon što je njihovo odlagalište zatvoreno, a Sinjani su spriječili iskrcavanje otpada na sinjskom odlagalištu.

Kako ćete riješiti problem i gdje odlažete prikupljeno smeće?

Mi smo službeno zatvorili odlagalište odlukom Gradske čistoće. Trenutačno odlažemo na privremenu plohu, a u dijalogu s Ministarstvom i odlagalištima po Dalmaciji tražimo rješenje.

Zašto ste se razišli s Mostom?

To biste trebali pitati njih s obzirom na to da su oni izglasali izbacivanje Panenića i mene.

Vi ste prije toga u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije osnovali Klub vijećnika NLM-a u koji je ušlo pet članova Kluba Mosta. Zar vas je poslije toga iznenadilo što su vas izbacili?

To je vodstvo stranačkog Mosta znalo, kao i za probleme nefunkcioniranja stranačkog i platformskog dijela. Željeli smo precizirati određene teme, otvoriti širinu djelovanja za budućnost i mislili smo da to nije loše ni za Most ni platformu koja bi trebala okupljati, a ne izbacivati. Problem je nastao zbog nefunkcioniranja tog stranačkog pola Mosta s jedne i platforme, koja nikada nije zaživjela, s druge strane.

Neki mostovci misle da ćete se približiti HDZ-u kako biste nešto “užicali” za svoju lokalnu samoupravu.

Gluposti. Kako će me prozivati da sam blizak HDZ-u netko tko je dva puta s HDZ-om bio u koaliciji? Politika je jedno, a drugo su programska djelovanja i projekti u kojima nas ne mogu izbjeći. Protivnik sam politike potezanja za rukav. Trebamo razvijati transparentan sustav izvrsnosti koji ne poznaje strančarenja.

Postoje nagađanja da ćete se približiti SDP-u kojem ste svjetonazorski i obiteljski bliski. S njima ste u koaliciji u Vrgorcu.

Mi na gradskom vijeću 90% odluka usvajamo jednoglasno. Uvažavam i prijedloge HDZ-a iako oni nama nikada nisu prihvatili prijedlog kada smo bili oporba.

Jeste li se s Mostom razišli i na ideološkoj razini? Most je skrenuo udesno.

Izlaganja pojedinaca postala su ideološki obojena. Ne vjerujem da se itko iz Mosta htio baviti ideologijom, ali neki pojedinci su se prelako i nesvjesno upecali. Ne želim biti sudac, ali narod govori svoje na izborima.

Očekujete li da će se vašem saborskom klubu pridružiti još neki zastupnici?

Postoji niz saborskih zastupnika i lokalnih političkih aktera i inicijativa za koje očekujemo da nam se pridruže. Želimo fokus staviti na mlade i zato nam je prva inicijativa da se svakom djetetu omogući pohađanje vrtića.

Jeste li u Vrgorcu upisali svu djecu u vrtiće?

Jesmo, 190 djece je upisano. U zadnje dvije godine u predškolski odgoj uložili smo preko 10 milijuna kuna. Sada kolektivno pregovaramo s djelatnicima vrtića o povećanju plaća. Sindikati osnovnog i srednjeg školstva pregovaraju s Vladom, dok su odgojiteljice obrazovne djelatnice drugog reda.

Predlažete uvođenje prava glasa za mlade od 16 godina na lokalnim izborima.

To je prvi zakon koji smo pustili u proceduru. Ako imamo veliki problem iseljavanja mladih iz države i starenja stanovništva, vrijeme je da konačno mlade uključimo u oblikovanje našeg društva.

Hoće li Klub NLM-a podržati Panenića koji je najavio predsjedničku kandidaturu?

Ako se kandidira, on će to učiniti kao građanin. Rekao sam mu stav NLM-a. Predsjednik s ovakvim ovlastima nema mehanizme upravljanja koje bi mogle iznjedriti potrebne reforme, nema utjecaja i čini mi se da je ta funkcija sama sebi svrsishodna. Treba se okrenuti punom parlamentarnom sustavu, možda i ukinuti direktan izbor predsjednika.

Što mislite o podršci koju je Most pružio Miroslav u Škori?

To je stranačka odluka i ne bih želio ulaziti u to koga koja stranka podržava, ali nije mi jasan koncept gdje stranka koja se u Saboru postavlja kao glavna politička opcija protiv povećanja ovlasti izvršnih funkcija, “lex šerifa” i koncepta da se vlast koncentrira sve više u rukama pojedinca, a onda staje uz osobu koja propagira baš taj koncept povećavanje ovlasti jednog čovjeka. Neshvatljive su mi te zamjene teza u politici. Sretno svim kandidatima.