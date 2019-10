Tomislav Jelić postao novi član Mosta: 'Pristupio je Mostu jer nam je zajednička borba protiv korupcije'

Bivši zastupnik gradske skupštine Zagreba Tomislav Jelić novi je član Mosta, objavljeno je na konferenciji za novinare na kojoj su prisustvovali politički tajnik Nikola Grmoja i saborski zastupnici Slaven Dobrović i Marko Sladoljev

Grmoja je naveo kako je Jelić u zagrebačkoj skupštini upozoravao na čitav niz korupcijskih afera: - Tomislav Jelić pristupio je Mostu jer nam je zajednička borba protiv korupcije, budući Most beskompromisno otkriva afere i u Hrvatskom saboru i na terenu. Zato sam uvjeren da je Most dobio čovjeka koji ima iskustvo dugogodišnjeg borca protiv korupcije, koji stoji svojim imenom i prezimenom, na čemu i Most inzistira, jer mnogi pričaju o borbi protiv korupcije, a rijetki se zaista i osobno izlažu i bore protiv te pošasti.

Sladoljev je naveo kako su Tomislav Jelić i Most već ranije surađivali i to kad je bivši zastupnik otkrio veliki manjak u zagrebačkom proračunu.

- Svojim iskustvom pridonijet će zagrebačkoj organizaciji Mosta, a time naglašavamo da će Most u Zagrebu uvijek biti žestoka oporba gradonačelniku Bandiću i njegovoj netransparentnoj vladavini, rekao je Sladoljev, dok je Slaven Dobrović naglasio kako je važno što se Jelić pridružio Mostu jer je on već dokazani borac protiv korupcije.

- Klijentelizam i korupcija su rak rana svakog društva i to je glavni razlog zbog kojeg Hrvatska još uvijek nije prosperitetna zemlja u kojoj se može živjeti od vlastitog rada i vlastitih kompetencija. Malo je ljudi koji su svojim imenom voljni javno stati u otkrivanju korupcije i uhvatiti se s tim u koštac, stoga je Jelićevo pridruživanje Mostu dragocjeno za Most, rekao je Dobrović, navodi se u priopćenju Mosta.

