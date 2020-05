Svjetski poznati gitarist Yogi svira nam iz svoje sobe

Svjetski priznati gitarist i producent hrvatskog porijekla Yogi, iza sebe ima zavidnu karijeru. Tijekom svoje glazbene karijere surađivao je s mnogim svjetskim imenima kao što su Chris Cornell, Cat Stevens, Shakira, Alanis Morissette i drugi. Odlučio se vratiti u Hrvatsku i ove je godine objavio album „Rebirth“ na kojem se nalazi 11 pjesama, a danas je domaćin projekta #OdSobeDoSobe. Večeras u 18h na YouTube kanalu Unisona ili na webu Večernjeg lista poslušajte tri pjesme – Love you Everyday, Living in the Past & Got You Where I Want You.

Projekt #OdSobeDoSobe započeli su Unison – Hrvatski glazbeni savez i Večernji list, a podršku su dali i drugi medijski partneri tako da Yogia kao i ostale glazbenike možete pogledati i u emisiji POPROCK.HR na HTV-u, zatim na CMC televiziji, te na portalima Mixer.hr, Popmix.hr, Sesvete danas, Zagreb.info i Karlovački.hr. Projektu su se priključile i lokalne tv postaje TrendTv iz Karlovca, Televizija Šibenik i zagrebačka Z1 televizija.

Osnivači UNISONA – HRVATSKOG GLAZBENOG SAVEZA su: HDS – Hrvatsko društvo skladatelja, HGU – Hrvatska glazbena unija, HUIG – Hrvatska udruga istaknutih glazbenika, HUOKU – Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika i HUZIP – Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava.