Zubni implantati – jedino trajno rješenje za nedostatak zuba

Više je problema koje nosi nedostatak jednog ili više zuba, a osim očitog estetskog problema, koji utječe na kvalitetu života, ono može rezultirati i poremećajem funkcije cijelog žvačnog sustava. U velikom broju slučajeva, osobe kojima nedostaje jedan ili više zuba, zbog nedovoljnog broja informacija produljuju agoniju koju nosi ovaj estetski i zdravstveni problem, koji snažno utječe na stupanj samopouzdanja.

Pacijenti često smatraju da je ugradnja mosta ili krunica povoljnije, brže ili odgovarajuće rješenje za njihovu situaciju, no zubni implantat jednostavniji je, estetski prilagodljiviji i funkcionalniji način i prije svega, jedino trajno rješenje za nedostatak zuba. Zubni implantati imitiraju korijene zuba te se ugrađuju u čeljusnu kost. Napravljeni su od titana, metala koji je potpuno biokompatibilan (biološki prihvaćen), s ljudskim tijelom. Zubni implantati se ugrađuju u čeljusnu kost na mjestu zuba koji nedostaje ili na takvim pozicijama koje su najbolje da one nose most. Nakon perioda cijeljenja i oseointegracije, zubni implantati se opterećuju krunicama ili mostovima ili protezama.

Foto: Promo Dr.med.dent. Marko Miličić, specijalist oralne kirurgije i implantologije iz stomatološke poliklinike TIM DENT Miličić

Jedan od prednosti implantanata je ta što se izbjegava brušenje zdravih zuba, kao što je to uobičajeno kod izrade standardnih mostova. Kako bi se izbjeglo nošenje proteza, zubnim implantatima je moguće napraviti potpunu restauraciju gornje i donje bezube čeljusti metodom ALL - on – 4, kojom potpuno bezubi pacijenti dobivaju fiksni most unutar samo 24 sata. Postavkom lokatora (veznih elemenata) na dentalne implantate i istih na totalnu protezu moguće je reducirati neugodu na nepcu gornje totalne proteze i istu stabilizirati tako da ne dolazi do neugodnog ispadanja. Također je moguće fiksirati i stabilizirati donju totalnu protezu. Jedan od najvažnijih koraka u samom procesu ugradnje zubnih implantata jest pregled kod oralnog kirurga. Dr.med.dent. Marko Miličić, specijalist oralne kirurgije i implantologije iz stomatološke poliklinike TIM DENT Miličić zahvaljujući iskustvu ugradnje više od 5000 implantata godišnje, uspješno riješenim najzahtjevnijim slučajevima dentalne implantologije, ubraja se među vodeće hrvatske oralne kirurge.

Koji je proces ugradnje zubnih implantata?

Potrebno je najprije imati rendgensku snimku zuba, odnosno ortopan. Na temelju snimke određuje se koje su najbolje pozicije za ugradnju implantata. Ako se ispune svi uvjeti, pristupa se ugradnji implantata. Sama ugradnja je vrlo brz postupak koji se radi uz lokalnu anesteziju. Vrijeme oporavka je minimalno. Nakon ugradnje čeka se 3-4 mjeseca kako bi došlo do oseointegracije implantata (sraštanja s kosti) , a zatim se na njih stavlja krunica (krunice) ili most, naglašava dr. Marko Miličić. Osnovni preduvjet za ugradnju implantata je dobra oralna higijena. Povećano nakupljanje bakterija može dovesti do upale. Takve upale predstavljaju rizik za implantate. Temeljita dnevna oralna higijena, koristeći prikladna pomagala za čišćenje je od velike važnosti. Pored održavanja optimalne oralne higijene, preporuka su najmanje dva posjeta godišnje doktoru dentalne medicine. Uz detaljan pregled implantata, također trebali bi obaviti profesionalno čišćenje zuba.

Zašto da nedostatak jednog ili čak više zuba bude teret vašoj svakodnevnici, načinu života ili vašem zdravlju, kada uz stručnjake oralne kirurgije iz stomatološke poliklinike TIM DENT Miličić i povoljne načine plaćanja možete imati osmijeh koji će biti vaš saveznik u svemu što naumite. Slogan 'Vaš osmijeh. Naša strast.' idealno opisuje filozofiju stomatološke poliklinike TIM DENT Miličić. Adresa je Ogrizovićeva 30, Zagreb, a više informacija dostupno je na internetskoj stranici poliklinike www.timdent.hr.