Znate li što je 'mankeeping'? Zbog ovog fenomena sve više žena diže ruke od veza

Znanstvenici tvrde da je na pomolu novi fenomen koji žene navodi da odustanu od heteroseksualnih veza – i to zauvijek. Taj fenomen naziva se 'mankeeping'. Sve više žena, prema najnovijim istraživanjima, prekida veze s muškarcima zbog prevelikog emocionalnog tereta, koji postaje neodrživ. Stručnjaci tvrde da je situaciju dodatno pogoršala takozvana 'kriza muških prijateljstava', zbog koje muškarci sve češće svoju emocionalnu podršku traže isključivo od partnerica, piše UNILAD.

Samoća je još 2023. proglašena nacionalnom epidemijom u SAD-u, a prema anketama, mladi muškarci u dobi od 15 do 34 godine među najusamljenijima su na Zapadu. U posljednjih 30 godina muškarci su izgubili dio svojih socijalnih mreža, dok žene uglavnom i dalje održavaju široke krugove prijateljstva. Zbog toga sve više muškaraca emocionalnu podršku traži od žena – partnerica, sestara, kolegica ili prijateljica.

Novo psihološko istraživanje, objavljeno u časopisu Psychology of Men & Masculinities, pokazuje da taj emocionalni teret negativno utječe na žene, koje sve češće biraju samoću umjesto emocionalne iscrpljenosti. Pojam 'mankeeping', koji su uveli istraživači sa Sveučilišta Stanford, označava napor koji žene ulažu kako bi nadoknadile manjak socijalnih veza kod muškaraca. 'To može opteretiti njihovo vrijeme i emocionalno blagostanje', stoji u studiji. To uključuje tri glavna područja: emocionalnu podršku, građenje i održavanje društvenih veza za muškarce te poučavanje socijalnim vještinama.

Autorica studije, Angelica Ferrara, navodi da žene tjedno troše sate pomažući muškarcima da se emocionalno i društveno snađu – a taj rad je uglavnom nevidljiv. Osim na partnere, 'mankeeping' se često odnosi i na muške članove obitelji, kolege i prijatelje. Problem, kažu znanstvenici, produbljuje rodnu neravnopravnost u kućanstvima i vezama. Naposljetku, zbog tog emocionalnog rada, mnoge žene jednostavno 'tiho odustaju' – ostaju fizički prisutne u vezi, ali se mentalno i emocionalno povlače. Jedno drugo istraživanje otkrilo je pak da čak 23 posto žena danas manje želi izlaziti na spojeve nego muškarci jer su u prethodnim vezama ulagale previše emocionalne energije.