Koliko je seksa 'normalno' u vezi? Pitanje nije jednostavno, a odgovor bi vas mogao iznenaditi

Svi smo čuli pitanje: "Koliko puta tjedno parovi u prosjeku imaju seks?". Ali odgovor je... kompliciran. Jer seksualna učestalost nije natjecanje niti se vodi po kalendaru. Pa ipak, mnogi parovi uspoređuju svoj intimni život s “normama” koje vide na TikToku ili pročitanim statistikama. Vrijeme je da skinemo pritisak s brojanja i pogledamo širu sliku.

Prema nekim istraživanjima, prosječan par ima seks oko 1-2 puta tjedno. No ta brojka varira ovisno o dobi, duljini veze, razini stresa i drugim faktorima. Dakle, ako se vama čini da ste “ispod prosjeka” – možda ste samo u drugoj fazi odnosa. I to je sasvim u redu.

Pravo pitanje: Jeste li oboje zadovoljni?

Nema “pravog” broja. Najvažnije je zadovoljstvo oba partnera. Ako ste vi sretni s jednom mjesečno, a vaš partner želi svaki dan – to je znak za razgovor, ne za paniku. Strast nije konstanta – i to ne znači da je nestala ljubav. Hormoni, djeca, posao, umor – sve to utječe na libido. Bitno je ne dramatizirati promjene, već ih osvijestiti i prilagoditi se.

Kako ponovno “pronaći ritam”?

Komunicirajte otvoreno, bez optuživanja

Istražite što vam oboma stvara uzbuđenje (nije uvijek seks!)

Uvedite male promjene – nova okolina, večernji izlazak, masaža

Nemojte čekati “želju” – ponekad se ona probudi tijekom dodira

Kvaliteta treba biti nad kvantitetom. Seks ne treba biti samo fizički čin, nego prostor za povezanost, sigurnost i igru. Ako se u tom prostoru oboje osjećate dobro – sve ostalo je samo brojka.