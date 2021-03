Znate li koliko svaka vrsta mesa može stajati u zamrzivaču? Evo što kažu stručnjaci

Ako u zalihama imate velike količine mesa, potrebno je znati kako to meso pravilno pohraniti u zamrzivač da bi što duže bilo sigurno za konzumaciju. Idealna temperatura zamrzavanja je minus osamnaest stupnjeva jer se tako sprječava rast mikroorganizama i inaktiviraju se svi mikrobi, poput bakterija, kvasca i plijesni, koji se inače nalaze u hrani.

Iako stručnjaci kažu da je sigurno meso zamrznuti u originalnom pakiranju, za zamrzavanje dulje od dva mjeseca preporučuju umotavanje mesa plastičnom folijom ili spremanje u plastičnu vrećicu za zamrzavanje, a možete ga i jednostavno staviti u plastičnu vrećicu zajedno s originalnim pakiranjem, prenosi Good Housekeeping.

Prema FDA-i, američkoj Agenciji za hranu i lijekove, cijeli pilići i purani u zamrzivaču mogu biti i do godinu dana. Ako zamrzavate komade, poput pilećih prsa, bataka i krila, trebali biste ih konzumirati u roku od devet mjeseci. Iznutrice se pak ne bi trebale čuvati više od tri ili četiri mjeseca. Kada se radi o svježem mesu, poput govedine, teletine i janjetine, ono može stajati i po nekoliko mjeseci u zamrzivaču, ovisno o vrsti mesa.

FDA preporučuje da se sirovi odresci u zamrzivaču čuvaju od šest do dvanaest mjeseci, a kotleti, zbog kostiju, mogu stajati nešto kraće, od četiri do šest mjeseci. Pečeno meso može se čuvati od četiri mjeseca do godine dana. Za sirovu svinjetinu vrijede slična pravila kao i za govedinu i drugo meso. Svinjetina narezana na komadiće može trajati od četiri do šest mjeseci, dok pečena svinjetina može trajati od četiri mjeseci sve do godine dana.

Prerađena svinjetina, poput slanine, kobasica, hrenovki i šunke, ne bi se smjela čuvati u zamrzivaču dulje od jednog ili dva mjeseca. Neovisno o kojoj vrsti mljevenog mesa je riječ, ne biste ga trebali čuvati u zamrzivaču dulje od tri ili četiri mjeseca.

Ako nekada poželite napraviti više kuhanog mesa kako biste ga spremili u zamrzivač, zapamtite da kuhano meso u zamrzivaču ne održava kvalitetu i svježinu na isti način kao i sirovo meso. Prema FDA-i kuhano meso i riba u zamrzivaču se mogu čuvati tri do četiri mjeseca, dok se druge vrste mesa, to jest njihovi ostaci, ne bi trebali čuvati dulje od dva ili tri mjeseca. Riba i plodovi mora pomalo su komplicirani kada se radi o pravilima zamrzavanja.

Nemasna riba, poput tune i bakalara, u zamrzivaču može stajati od šest do osam mjeseci, dok masna riba, poput skuše i srdele, može stajati puno kraće, od dva do tri mjeseca. Ostali svježi plodovi mora, poput škampa, lignji i rakova, u zamrzivaču trajat će od tri do šest mjeseci.