Znate li kako zapravo funkcionira vaš biološki sat? Evo što bismo trebali raditi u određeno doba dana, a što izbjegavati!

Sve je u tajmingu, tvrde stručnjaci, jer doba dana itekako utječe na naše zdravlje. Sa svakim satom kolesterol, krvni tlak, tjelesna temperatura i hormoni na različitim su razinama, a svaki od tih faktora različito utječe na naše mentalno, psihičko i tjelesno stanje. Stoga nije loše znati kako zapravo funkcionira naš unutrašnji sat i što bismo trebali raditi u određeno doba dana, a što izbjegavati, piše Economic Times.

Šest sati: Udar bilo koje vrste je vjerojatniji između šest sati i podneva, dokazali su znanstvenici sa Sveučilišta Rush u Chicagu. Taj se rizik pomiče unatrag ili unaprijed ovisno o računanju vremena, dokazali su njihovi njemački kolege.

Sedam sati: Obrambeni sustav našeg tijela najranjiviji je u prvom satu nakon što se probudimo. Engleski znanstvenici su dokazali da je razina IgA, antitijela koja se nalaze u prvom redu našeg imunološkog sistema, u tom trenutku na najnižoj razini. U isto vrijeme razina kortizola, hormona stresa koji slabi imunitet, nalazi se na vrhuncu.

Zbog svega toga znanstvenici sa Sveučilišta Brunel savjetuju ljudima da ujutro izbjegavaju tjelovježbu jer naporno vježbanje u ranim jutarnjim satima smanjuje otpornost na viruse i bakterije. Da bismo ojačali imunitet, ujutro se preporučuje pojesti zdrav doručak i piti puno tekućine. Na taj će se način hidratizirati i oporaviti jetra koja je preko noći prerađivala masnoće.

Osam sati: To je doba kad je rizik od srčanog udara najveći. Uspoređujući rizik od srčanog udara u osam sati s ostatkom dana, šanse da se doživi srčani udar između sedam i devet sati su 70 posto veće. U to je vrijeme i krvni tlak najviši, što također povećava rizik. Znanstvenici s talijanskog sveučilišta dodatno su precizirali najrizičniji trenutak, a to je u osam sati i 24 minute.

Devet sati: Ako pokušavate začeti dijete, najbolje je voditi ljubav u ovo doba. Istraživanja su pokazala da je broj spermija najveći ujutro. To je ujedno i najbolje doba za ponavljanje naučenog gradiva pred ispit jer nam je nakon prospavane noći kratkotrajno pamćenje na vrhuncu.

Deset sati: Između 10 i 13 sati naš mozak ubacuje u višu brzinu i to su za njega tri najaktivnija sata u danu. Povećava se i razina adrenalina, pa je to doba idealno za obavljanje kompleksnih zadataka i donošenje važnih odluka, dok se problemi najčešće javljaju između 15 i 17 sati.

12 sati: Liječnici oboljelima od osteoartritisa preporučuju da oko podneva popiju lijek. Bol se najviše osjeća u poslijepodnevnim satima i navečer, pa je podne idealno vrijeme za uzimanje lijeka koji će djelovati upravo u vrijeme kad je najpotrebniji, kad je bol najjača.

13 sati: Norveški znanstvenici doznali su da se migrena najčešće javlja u to vrijeme. Poslijepodnevni pad proizvodnje hormona rezultira i padom razine energije i koncentracije, pa to definitivno nije doba za neke mentalne izazove.

14 sati: Najbolje da popijete kavu u ovo doba. Nedavno provedeno istraživanje pokazalo je da je naša energija na najnižoj razini upravo u 14 sati i 16 minuta. Unošenje manje doze kofeina pomoći će vam da lakše prebrodite poslijepodnevnu klonulost.

15 sati: Dosadne zadatke koje stalno izbjegavate najbolje je obaviti iza 15 sati. Istraživanja su naime pokazala da ljudi koji rade mehaničke dosadne poslove koji zahtijevaju vrlo malo koncentracije najveću učinkovitost imaju između 15 i 17 sati. Ovo je ujedno i odlično vrijeme za seks, jer je proces ovulacije na vrhuncu oko 15 sati.

16 sati: Nije slučajnost što se najveći broj atletskih rekorda postavlja kasno poslijepodne. Temperatura tijela tad je na vrhuncu, što potpomaže fizičku izvedbu, a petogodišnja studija dokazala je da je pluća u isto vrijeme funkcioniraju na najvećoj razini. Zbog toga je ovo i idealno vrijeme za uzimanje lijeka protiv astme.

19 sati: Pijete li lijek za snižavanje razine kolesterola, ovo je najbolje vrijeme jer je proizvodnja kolesterola tad na vrhuncu. Učite li ili želite nešto zapamtiti, sad je najpogodnije doba za to, jer se najbolje pamti između 18 i 20 sati.

20 sati: Sa zalaskom sunca snižavaju se i razine hormona pa tijelo postaje osjetljivije na alergene i ostale iritante imunološkog sustava. U to su doba pojačani napadi astme, a najgore je razdoblje oko ponoći. Francuski znanstvenici savjetuju uzimanje lijekova protiv alergije, antihistaminika, prije odlaska u krevet kako bi se izbjegli simptomi alergije na pelud koji su najgori ujutro. U ovo doba i probavni sistem se uspavljuje, pa izbjegavajte teška i masna jela.

21 sat: Mame koje doje u ovo doba proizvode najhranjivije mlijeko, a to mlijeko bogato masnoćama vjerojatno je način na koji priroda pomaže djetetu, ali i mami da mirnije prespavaju noć.

Ponoć: Rizik od moždanog ili srčanog udara najmanji je oko ponoći i šest sati ujutro jer krvni tlak opada dok spavamo. Želite li začeti bebu, ovo je također dobro vrijeme za vođenje ljubavi. Istraživanja su pokazala da je libido na vrhuncu između 22 i jedan sat u noći.

