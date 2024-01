Klonite se ovih namirnica: Ovih nekoliko mogu uništiti vaše mišiće!

Mišići, naime, nastaju u kuhinji. Ako svaki tjedan provodite sate u teretani, želite da se vaš trud vidi, zar ne? Ispostavilo se da vaša prehrana može pomoći ili pokvariti vaš napredak, a postoje neke najgore namirnice za vaše mišiće koje biste trebali izbjegavati ako želite vidjeti napredak u vježbanju, piše Eat This Not That.

"Vaša prehrana igra ključnu ulogu u podržavanju rasta mišića, jer hranjive tvari koje konzumirate osiguravaju gradivne elemente i energiju potrebnu za razvoj i popravak mišićnog tkiva. Određena hrana može pomoći u poticanju rasta mišića, dok ga druga može spriječiti", kaže Jordan Hill, dijetetičar s Top Nutrition Coaching. Niže navedene namirnice mogu imati negativan učinak na rast mišića i zdravlje, ali i dalje se mogu uključiti u uravnoteženu prehranu. Važno je ne pretjerivati.

Hladni sendviči: Sendviči napravljeni od masnih komada svinjskog mesa imaju visok sadržaj zasićenih masti i mogu doprinijeti oštećenju mišića. Umjesto slaganja sendviča sa šunkom i sirom, odaberite nemasno meso kao što su svježa piletina ili pureća prsa i uparite svoj sendvič sa salatom ili grilanim povrćem.

Smrznuta pizza: Jedna kriška smrznute pizze koštat će vas oko devet grama zasićenih masnoća, što je gotovo polovica potrebnog dnevnog unosa, a vjerojatno pojedete više od jedne kriške. Konzumiranje previše zasićenih masti može izazvati upalu, koja može spriječiti oporavak nakon teretane. Osim toga, mnoge smrznute pizze imaju visok udio dodanog šećera, uglavnom iz umaka što je još jedan nutrijent koji biste trebali ograničiti kako biste izgradili čiste mišiće.

Zašećerene pite, kolači, keksi: “Pretjerani unos slatkiša kolača i keksa bez unosa uravnotežene i hranjive prehrane može negativno utjecati na rast i održavanje mišića”, kaže Hill. Visoki unos šećera povezan je s inzulinskom rezistencijom i upalom, što može ometati metabolizam proteina i oporavak mišića. Jednako pravilo vrijedi i za slatkiše poput bombona, lizalica i sl. Ne morate potpuno izbaciti slatkiše s jelovnika, samo ograničite broj slastica u kojima uživate.

Prženi krumpirići: Prženi krumpirići su veoma prerađeni i imaju visok sadržaj zasićenih masnoća – kombinacija koja može pridonijeti debljanju i izazvati lošu vrstu upale koja može ometati oporavak i rast mišića. Naravno, mogu ostati povremena poslastica.

Pohana piletina: Poput prženih krumpirića, i pohana piletina je bogata zasićenim mastima i kalorijama. Unos previše kalorija iz pržene hrane može dovesti do viška masnog tkiva, a ne do mišićne mase. Također, pohana piletina ima malo esencijalnih nutrijenata u usporedbi s drugim izvorima proteina koji podržavaju rast mišića. Ako se želite izgraditi mišiće, puno bolji izbor su pečena ili grilana pileća prsa.

Gazirani sokovi: Pića zaslađena šećerom poput gaziranih pića vodeći su izvor dodanih šećera u našoj prehrani, prema. “Pretjerana konzumacija šećera i dodanih šećera, posebno u slatkim pićima, može dovesti do debljanja i inzulinske rezistencije”, kaže Hill, dodajući da inzulinska rezistencija smanjuje sposobnost tijela da učinkovito koristi ugljikohidrate, što može utjecati razine energije tijekom treninga i dostavu hranjivih tvari mišićima.

Alkohol: Ako prestanete, ili samo smanjite, unos alkohola učinit će čuda za vaše mišiće. “Alkohol može poremetiti sintezu proteina, oslabiti apsorpciju hranjivih tvari i smanjiti testosteron, koji je hormon važan za razvoj mišića”, kaže Hill.

