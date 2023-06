Znate li kako treba očistiti indukcijsku ploču? Slijedite ove savjete!

Posljednjih godina indukcijske ploče za kuhanje sve se više kupuju, no malo tko razmišlja o održavanju. Nerijetke su situacije da pokušavate očistiti ploču, no sjaj ne postižete, a mrlje ostaju na njoj. Uz pomoć ove metode rezultate ćete postići brzo i jednostavno zbog čega su se mnogi odlučili svoje dotadašnje, plinske ili električne ploče zamijeniti upravo njima, piše Simply Better Living.

Najbolji savjet kojeg biste se trebali pridržavati je da očistite ploču odmah nakon što završite s kuhanjem i to baš nakon svake uporabe, makar vam se ne čini da je uprljana. Indukcijske ploče lako se čiste zbog neporozne staklokeramičke površine, no sada dolazimo do onog dijela koji mnogima zadaje glavobolju, a to je kako postići da indukcijska ploča ima sjaj, no bez mrlja.

Prvi korak: Pričekajte da se ploča prije početka čišćenja u potpunosti ohladi. To je najvažniji dio da bi indukcija bila bez mrlja jer će svaka tekućina za čišćenje koju koristite u suprotnom ostaviti tragove.

Drugi korak: Nakon što se ploča ohladi, uzmite svoje uobičajeno sredstvo za čišćenje indukcijske ploče i našpricajte ga te obrišite krpom od mikrofibre.

Treći korak: Umjesto papirnatih ubrusa, indukcijsku ploču za kraj obrišite drugom krpom od mikrofibre i kružite po površini malim pokretima, čime ćete zapravo postići efekt poput poliranja, zahvaljući čemu će mrlje nestati.

