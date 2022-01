Žene varaju jer ih muževi ne zadovolje, a muškarci češće u aferi traže i emotivnu bliskost

Profesorica sa Sveučilišta u Missouriju Alicia Walker godinu je dana intervjuirala žene koje su varale svoje muževe, a došla je do nekoliko iznenađujućih zaključaka.

Prvo, od nešto više od 50 žena s kojima je razgovarala, samo se njih tri htjelo razvesti, dok su sve ostale iako su varale htjele ostati u braku sa svojim supružnikom.

- Pitala sam se zašto žene varaju ako ne žele napustiti svoje muževe, pa sam odlučila to istražiti - rekla je Walker koja je nakon toga napisala i knjigu 'The Secret Lives of Cheating Wives' ili 'Tajni životi žena koje varaju'.

7 mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a niti jedno nisu usne

Zaključila je, kaže, i da ih većina izvanbračnu aferu započne jer se doma ne seksaju dovoljno ili ih muževi ne zadovoljavaju i ne postižu orgazam; pa otprilike polovica intervjuiranih nevjernih žena nedostatak seksa i/ili orgazma navelo kao jedini razlog za izvanbračnu aferu.

U razgovoru s muškarcima Walker je otkrila i da, suprotno uvriježenom mišljenju, oni prije nego žene u aferama traže i emotivnu bliskost, zbog čega radije imaju jednu ljubavnicu s kojom to ostvaruju, dok je ženama draže biti s nekoliko partnera ali bez ikakvih emocija...

Također, muškarci su rekli da tražeći nekog 'sa strane' jačaju vlastito samopouzdanje, dok je kod žena samopouzdanje bilo nuspojava preljuba, a ne toliko motiv za isti.

- Mnoge su žene rekle i da im je varanje popravilo brak jer su prije toga zbog nedostatka seksa ili lošeg seksa razmišljale da ostave svoje muževe - rekla je Walker za The Sun i dodala da je nakon razgovora s toliko žena zaključila i da bi, kad bi bile sigurne da neće biti ulovljene - gotovo sve žene varale!

Ispitanim su ženama, dodaje, zajednička bila i nastojanja da svoju nevjeru održe tajnom i tako zaštite svoj brak, a Walker ih dijeli na dvije skupine: one čiji supružnici ni ne mare gdje su, s kim i što rade i one koje su naprosto vrlo kreativne u skrivanju preljuba.

Istraživanje: Muškarci pomisle na seks 19, a žene 10 puta dnevno!