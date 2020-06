Žene otkrile kako su se zapustile tijekom karantene: 'Ne brijem se, ne perem kosu ni suđe'

Ljudi diljem svijeta ovo proljeće proveli su zatvoreni kod kuće zbog koronavirusa, a čini se kako je to vrijeme bilo sasvim dovoljno da zaborave na određene životne navike i vođenje higijene. Trenirke, pidžame, neoprana kosa zavezana u rep i ostavljanje prljavog suđa za sobom - ako je suditi po ovim ispovijestima za The Sun, to bi bila formula karantene.



U Velikoj Britaniji provelo se istraživanje koje je otkrilo da je četvrtina tamošnjeg stanovništva posao obavljala iz kreveta, najčešće u pidžamu, a šest posto se potpuno opustilo, pa su obavljali zadatke sa zahoda.

Nekoliko žena otkrilo je i kako su se one ponašale za vrijeme izolacije i priznale da su neke navike potpuno zanemarile. Sophie Dixon priznala je tako da nije prala svoj veš. "Nisam imala čisto donje rublje jer ga jednostavno nisam prala, a dane sam provodila u pidžami. Jedina osoba koja je svaki dan imala čistu odjeću bio je moj sin. Kupam ga, kosu mu perem i češljam svaki dan, dok za svoju izdvojim tek jedan dan u tjednu. Njega hranim zdravo, a sebe s glupostima i nezdravom hranom."



Natalie Stone se može poistovjetiti. Ova 27-godišnja voditeljica programa inače nosi šminku svaki dan, ali kako je sada kod kuće nije se našminkala već sedam tjedana. "Prije sam kosu prala barem svaki drugi dan, ako ne i svaki, a sada ju operem i uredim možda jednom tjedno. Prestala sam se i brijati. Puno više jedem, pa sam se i udebljala, a kuća je postala jako neuredna jer trenutno nemamo spremačicu koja je sve spremala za nama prije karantene."



Treća žena, Heidi McCaffrey, karantenu je provela sa svojim psom, uglavnom na društvenim mrežama, čitajući članke i sjedeći u vrtu. "Suđe nisam prala danima, smeće nisam bacala, moje noge nisu vidjele britvicu tjednima, a kosa šampon. Čak mi je i susjed rekao da izgledam zapušteno kada me vidio."