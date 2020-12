Žena priznala: 'Ako muškarac spomene seks već na prvom spoju, ja odlazim. Pretjerujem li?'

Imam 20 godina i nije mi problem pričati o seksu, ali svaki put kad muškarac odmah na početku spomene seks, ja pomislim da želi nekog samo za jednu večer - napisala je djevojka u pismu popularnoj psihoterapeutkinji specijaliziranoj za odnose i seks, kolumnistici The Suna dr. Deidre Sanders

Ona, kaže, ne želi nekome biti samo 'plijen za jednu noć', već traži 'onog pravog', s kojim će imati kvalitetan i ispunjen odnos.

Ipak, sad se, napisala je djevojka, pita je li takav stav pretjeran i je li možda normalno da muškarci uglavnom pričaju o seksu.

- Muškarac koji već u prvom razgovoru i na prvom spoju spominje seks, s razlogom u vama pali alarm - odgovorila joj je psihoterapeutkinja, koja misli kako djevojka ispravno postupa što takvim tipovima odmah daje do znanja da oni nisu ono što želi.

Najpoznatiju plus size manekenku suprug fotkao potpuno golu, pokrila se samo plahtom

- Ako stvarno želite vezu i pravi, iskreni odnos s nekim, bolje je da on odmah shvati da to tražite - kaže Deidre, jer ima i žena koje također traže nešto 'usputno', pa muškarci ponekad samo isprobavaju jeste li među njima.

Foto: screenshot/facebook

- Budući da očito znate točno što želite, nemojte pristajati na ništa manje - poručila je Deidre 20-godišnjakinji. Jer, samo se tako može, rekla je, odmah u startu riješiti onih koji nisu kandidati za nju.,

- A kad napokon upoznate tog 'pravog' kakvog tražite, znati ćete da je to on čim ga ugledate - kaže Deidre. No, to može potrajati pa djevojci savjetuje i da bude strpljiva.

Šaljete li još uvijek čestitke za blagdane? Pogledajte kakve starinske čestitke darujemo uz Večernji list 13. prosinca! Baš kao nekada...