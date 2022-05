Tiktokerica podijelila: 'Ukorili su me na dva radna mjesta zbog neprikladnog oblačenja samo zbog oblika tijela'

Jedna žena ispričala je kako su ju na dva posla ukorili zbog njezinog neprikladnog odijevanja iako je uvijek nosila normalnu, poslovnu odjeću, a razlog je što su njezine prirodne obline smatrali previše ometajućima, kako piše Mirror.

Nina Osegueda na Tik Tok profilu podijelila je video u kojemu nosi crnu haljinu do koljena koja se često može vidjeti kao poslovna odjevna kombinacija kod žena koje rade u uredima. Rekla je da ju se, zbog njezine izražene figure pješčanog sata, uvijek gledalo drugačije.

- Na poslu sam naučila da, bez obzira na to koliko sam prikladno i poslovno odjevena, moje tijelo toliko ometa ljude i nikad neću biti primjereno odjevena za radno mjesto - rekla je Nina u videu.

U videu je pričala i o tome kako su ju na dva radna mjesta upozorili da se mora prikladnije odijevati. Kasnije je objavila još jedan video u kojemu je detaljnije objasnila što se dogodilo, te je optužila jednog šefa da je nazvao njezinu odjeću 'previše seksi' za radno mjesto.

- Prvi put kad se to dogodilo radila sam u tvrtci koja se bavi razvojem softvera. Bila sam otpuštena, a direktor mi je rekao da se odijevam previše seksi i da to u njihovoj tvrtci nije dozvoljeno. Drugi put kada mi se to dogodilo radila sam u jednom uredu u Washingtonu i voditeljica ureda je rekla kolegici da nosim haljinu za noćni izlazak. Haljina je bila do koljena i nije čak niti bila uska - nastavila je.

Korisnici Tik Toka u komentarima izrazili su joj svoju podršku i pisali joj kako to nije njezina krivica.

- Ljudi bi trebali prilagoditi način na koji vide ženska tijela, vi niste ništa krivi - napisao je jedan korisnik.

- Kakvo užasno radno okruženje, dobro da više niste tamo. Oni imaju problem, a ne vi - dodao je drugi.

