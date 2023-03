Žena ispričala: 'Saznala sam da moj suprug već 15 godina ima drugu ženu i obitelj!'

– Moj lažljivi muž vodi dvostruki život zadnjih 15 godina. Istina je izašla na vidjelo prošlog mjeseca kada je objavio da je kupio stan i da se seli. Afera za koju sam mislila da je završila prije više od deset godina je postala snažna i sada se useljavaju zajedno uoči rođenja svoje nove bebe. Ja imam 44 godine, a moj suprug 46 godina. Bila sam shrvana kad sam otkrila da me vara s kolegicom baš kad sam zatrudnjela s našom drugom kćeri prije 14 godina – napisala je jedna žena za The Sun.

Njihova afera trajala je dvije godine, a za to je okrivio probleme s prvim djetetom i pritisak skrbi za obitelj. Nije mogla vjerovati da je ostala trudna dok je on imao seks s drugom ženom. Rekla mu je da mu ne može vjerovati, ali on je molio da ostanu zajedno. Ipak mu nikad nije u potpunosti oprostila. Nisu bili par, bili smo dva roditelja koji su živjeli zajedno. I bez njezinog znanja, afera je ponovno počela.

Njegova ljubavnica, koja sada ima 38 godina, razišla se od svog partnera i trudna je u osmom mjesecu s djetetom mog muža. Ne mogu oprostiti sve prijevare. Pričala sam svojim kćerima, koje sada imaju 17 i 15 godina, o njihovom tati. Osjećala sam da trebaju znati zašto se ne slažemo, zašto je njihov tata tako neraspoložen i zašto je uvijek na telefonu. Naše kćeri nemaju dobar odnos s njim. Moj suprug želi da oni budu dio njegove nove obitelji, a njegova partnerica me želi upoznati. Užasnuta sam ovime. Uništili su mi život i žele da prihvatim njihovu novu obitelj. Ni moje kćeri ne žele biti dio toga. Ali trebam li ih poticati da budu dio nove obitelji njihova oca? Jesam li nepravedna? – pitala je stručnjakinju.

– Nije iznenađenje da ste zbunjeni i užasnuti. Trebat će vam vremena da se oporavite, osobito kada se pokušavate brinuti i za svoje kćeri. Oslonite se na svoje prijatelje i potražite podršku savjetnika ako je potrebno. Održavanje odnosa s ocem i širom obitelji važno je za vaše kćeri, stoga ih potaknite da ga viđaju. Moraju imati neki kontinuitet, unatoč tome što su im se roditelji rastali. I ne zaboravite da će novo dijete vašeg supruga biti njihov polubrat. Svoje osjećaje morate staviti na drugo mjesto, za dobrobit svojih kćeri – odgovorila joj je Deidre.

