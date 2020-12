Žena (51) odlučila pomoći kćeri i biti surogat-majka za unuku: "Sve bih ponovila!"

"Kaže se da za odgoj djeteta treba cijelo selo, no nekima cijelo selo treba da uopće dobiju dijete", napisala je u lipnju ove godine Amerikanka Breanna Lockwood (29) na svom Instagram profilu koji je brzo postao viralan. Lockwood je, naime, pune četiri godine pokušavala zatrudnjeti, a nakon nekoliko operacija i dva spontana pobačaja, liječnici su joj savjetovali medicinski potpomognutu izvantjelesnu (IVF) oplodnju.

Riječ je inače o najčešćoj i najuspješnijoj metodi liječenja neplodnosti, prilikom koje se u laboratoriju spajaju jajne stanice i spermiji, čime dolazi do oplodnje. No, budući da Lockwood trudnoću ne bi mogla iznijeti, njena se mama Julie Loving (51) ponudila da bude surogat-majka – i tako je prije nekoliko dana nakon šest sati dugog poroda koji je završio carskim rezom na svijet došla mala Briar.

Lockwood kaže kako je oduvijek sanjala o majčinstvu, no ništa tu nije bilo jednostavno kako bi trebalo biti. Točno 1311 dana, 476 injekcija, 19 smrznutih zametaka, sedam kirurških zahvata i dva pobačaja kasnije, mlada je žena prvi put pomislila da će od tog sna morati odustati, a onda su joj liječnici predložili metodu izvantjelesne oplodnje i nadomjesno majčinstvo.

Njena majka, koja je godinama nju i supruga gledala kako se muče pokušavajući dobiti dijete, nije imala nikakve dvojbe – ako je moguće, ona će joj pomoći.

Od početka tog putovanja svoju su nevjerojatnu priču o surogat-majčinstvu mama i kći dijelile na Instagramu pod nazivom ivf.surrogacy.diary, nadajući se da će nekome njihovo iskustvo pomoći.

Njihovu je priču do dolaska male Blair na svijet 2. studenoga pratilo više od 150.000 ljudi, a bila je i na naslovnicama časopisa diljem svijeta.

"Trebalo je mnogo ljubavi i malo znanosti za moje dijete", napisala je mlada mama nakon majčina poroda.

"S teškim se porodom moja mama nosila kao apsolutna rock-zvijezda", dodala je u svojoj objavi nakon rođenja kćeri.

– Mama se osjećala dobro tijekom cijele trudnoće, pa smo zaista mogli uživati ​​u svakom danu. Bilo nam je zabavno dokumentirati i bilježiti sve što smo kroz trudnoću prolazile – ispričala je Lockwood za Insider. Svakog se dana mamine trudnoće, opisala je, osjećala kao da je Badnjak, a ona nestrpljivo iščekuje Božić.

Mama Loving otkrila je da se ova njena, inače treća trudnoća, nije mnogo razlikovala od dvije kad je nosila vlastitu djecu prije više od 20 godina.

– Žrtva koju je ona podnijela da bi donijela ovu srećicu u naš svijet oduzima mi dah. I srce mi je prepuno dok držim svoju kćer u naručju, osjećam kako bih učinila apsolutno sve za nju pa pomislim što je moja mama učinila za mene – kaže Lockwood.

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, u SAD-u ni nakon godinu dana pokušavanja ne uspije zatrudnjeti oko šest posto udanih žena od 15 do 44 godina. U našoj je zemlji, prema IVF.hr, neplodno ili slabo plodno oko 180.000 parova, no samo pola njih zatraži liječničku pomoć. U Hrvatskoj se godišnje od neplodnosti liječi deset do 12.000 parova godišnje .

