Želite bolji seks? Zaboravite na tehniku i veličinu, najbitnije je ovo

Mnogi ljudi imaju emocionalne potrebe koje uporno pokušavaju ujediniti sa seksom, ali nekad to jednostavno ne uspijevaju napraviti na pravi način, piše seksualni i bračni terapeut dr. Marty Klein u svojoj knjizi “Sexual Intelligence: What We Really Want from Sex-and How to Get It, piše Healthline. "Seks je kaotičan, čudan i često udružen s nerazumijevanjem osobe s kojom ste u odnosu i koja vas doživljava na svoj način. Zato se morate usredotočiti na sebe, na to što ste vi. Samo ćete tako produbiti odnos", piše autor.

Za to je potreban razvoj osobne seksualne inteligencije koja se postiže iskustvom, ali uključuje i pomalo “pomaknut” pristup seksu - od onoga koji smo naučili s godinama. Naše misli tijekom seksa važnije su od bilo kakvih trikova ili tehnika - i to je jedini put do zdravijeg, uzbudljivijeg i zadovoljnijeg seksualnog života.