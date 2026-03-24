On bi stalno, a vi nikad? Što kad se u krevetu nađu dva različita svijeta

Živimo u paradoksalnom društvu u kojem su seksualne aluzije sveprisutne, od reklama do glazbenih spotova, no razgovor o stvarnom seksu unutar četiri zida za mnoge je parove i dalje tabu. Ta nelagoda stvara plodno tlo za jedan od najčešćih i najbolnijih problema u dugim vezama - neusklađenost libida. Scenarij je gotovo uvijek isti: partner s većim seksualnim apetitom neprestano inicira i osjeća se odbačeno, nepoželjno i frustrirano nakon svakog "ne" ili "možda kasnije". S druge strane, partner s manjom željom osjeća konstantan pritisak, krivnju i tjeskobu, kao da ne ispunjava svoju partnersku dužnost. Taj začarani krug povrijeđenosti i zamjeranja može uništiti i najčvršće veze, no stručnjaci se slažu da razlika u libidu nije znak nekompatibilnosti, već neizbježna realnost gotovo svakog odnosa.

Ključna pogreška koju parovi čine jest što ovom problemu pristupaju kao nečemu što se može "popraviti". Terapeut John Gottman takve situacije naziva "trajnim problemima", jer su oni najčešće rezultat fundamentalnih bioloških i psiholoških razlika među partnerima. Cilj stoga nije pronaći rješenje koje će izjednačiti apetite, već naučiti kako prihvatiti tu razliku i njome upravljati s empatijom. Često se pokaže da srž problema uopće nije u seksu, već u narušenoj emocionalnoj povezanosti. Ako se jedan partner osjeća nepoštovano, necijenjeno ili udaljeno, njegova želja za fizičkom intimnošću s osobom koja je izvor tih osjećaja logično će opasti. Seksualni život često je samo simptom, barometar koji mjeri opće zdravlje veze.

Jedno od najvećih otkrića u seksualnoj terapiji jest razumijevanje da ne postoji samo jedan tip seksualne želje. Prema modelu koji je popularizirala Emily Nagoski, autorica knjige "Come as You Are", postoje dva osnovna mehanizma. Prvi je spontana želja, ona koju vidimo u filmovima - iznenadna, snažna i dolazi "iz vedra neba". Drugi, jednako validan, jest responzivna želja, koja se budi kao odgovor na podražaj. Osoba s ovakvim mehanizmom možda ne razmišlja aktivno o seksu, ali kada partner započne s maženjem, poljupcima ili intimnim razgovorom, u njoj se budi uzbuđenje i želja se aktivira. U dugim vezama, posebno kod žena, responzivna želja postaje dominantna. Razumijevanje da vaš partner funkcionira po principu "sporog kuhala", a ne "mikrovalne pećnice", mijenja sve - problem prestaje biti "ti me ne želiš" i postaje "naši se motori pale na različite načine".

Otvorena i iskrena komunikacija jedini je put naprijed, no ne svodi se na pregovore o učestalosti. Važnije je razumjeti što seks zapravo predstavlja svakom od partnera. Koristite "ja-poruke" kako biste izbjegli optužbe. Umjesto "ti nikad ne želiš seks", pokušajte s "osjećam se povezano s tobom kroz fizičku bliskost i nedostaje mi to". Za partnera s većim libidom, seks je često potvrda ljubavi, način za oslobađanje od stresa ili osjećaj da je i dalje poželjan. Za onog s manjim libidom, pritisak oko seksa može izazvati osjećaj da ga se vrednuje samo kroz ispunjavanje tuđih potreba. Tek kad obje strane osjete da je njihova perspektiva uvažena, moguće je graditi most prema rješenju.

Proširite definiciju intimnosti

Parovi često upadaju u zamku izjednačavanja seksa sa snošajem, a uspješnog seksa s obostranim orgazmom. Ta uska definicija stvara pritisak i osjećaj neuspjeha ako se ne ispune svi preduvjeti. Stručnjaci savjetuju da parovi svjesno prošire svoj repertoar intimnosti. Maženje na kauču, zajedničko tuširanje, senzualna masaža ili oralni seks mogu biti jednako ispunjavajući i osnažiti povezanost bez pritiska da moraju voditi "pravom seksu". Istraživanja su pokazala da su parovi koji koriste partnerske strategije (poput alternativnih seksualnih aktivnosti ili zajedničkog maženja) značajno zadovoljniji vezom i seksualnim životom od onih koji se okreću solitarnim rješenjima poput masturbacije ili, najgore od svega, ne rade ništa i dopuštaju da se ogorčenost gomila.

Upravljanje "kočnicama" i "gasom"

Da bi se uopće pojavila želja, posebno ona responzivna, potrebno je stvoriti prave uvjete. Seksualni terapeuti koriste "model dvostruke kontrole" kako bi objasnili što utječe na libido. Svi imamo sustav "kočnica" (stvari koje smanjuju želju) i "gasa" (stvari koje je potiču). Mnogi parovi griješe jer se fokusiraju samo na dodavanje "gasa" - kupuju seksi rublje ili planiraju romantične večere - dok istovremeno ignoriraju sve ono što snažno pritišće kočnicu. Najčešće kočnice su kronični umor, stres na poslu, neriješeni sukobi, loša slika o vlastitom tijelu ili nuspojave lijekova. Prije nego što očekujete strast, morate maknuti nogu s kočnice. Ponekad je najbolja predigra preuzimanje dijela kućanskih poslova kako bi se partner oslobodio tereta i stresa. Čak i planiranje seksa, iako zvuči neromantično, može biti korisno jer smanjuje pritisak iščekivanja i stvara prostor za mentalnu pripremu i uzbuđenje tijekom dana. U konačnici, neusklađen libido nije presuda vezi, već poziv da se partneri bolje upoznaju, pokažu empatiju i zajedno stvore jedinstveni jezik intimnosti koji odgovara upravo njima.