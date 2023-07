Konobari otkrili najgore stvari koje gosti rade: Jedna ih greška posebno živcira

Posluživanje hrane je fizički zahtjevno jer zahtijeva da osoba bude na nogama dulje vrijeme, noseći pažljivo izbalansirane i teške pladnjeve s hranom. To je i psihološki zahtjevno, jer se moraju nositi sa širokim rasponom gostiju. Dakle, kada izađete jesti, konobari zaslužuju vaše suosjećanje, posebno kada uzmete u obzir da rade na tome da vaše iskustvo učine ugodnim, kako piše LifeHacker. Većina nas to zna pa pokušava pokazati svoju zahvalnost, ali znate li koje stvari najviše živciraju konobare?

Slaganje tanjura: Mnogi od nas pokušavaju biti od pomoći konobaru obavljajući neko osnovno čišćenje za stolom kada je obrok gotov, uključujući slaganje tanjura i pribora za jelo. Ovo se čini kao način da malo olakšamo posao konobarima, ali mnogi konobari bi htjeli da prestanemo, jer tanjure ne slažemo kako treba, što im otežava posao. Najgori je grijeh, međutim, gomilanje smeća poput iskorištenih salveta na tanjure, jer onda konobar mora micati smeće s vaših tanjura ili ga vaditi iz čaša, što je puno teže nego samo počistiti ih sa stola.

Zatrpavanje stola: Jedan od načina na koji će vas konobar obožavati je da napravite mjesta kada dođu noseći nevjerojatan broj tanjura za vaš stol. Ovo posebno vrijedi za stvari koje uopće ne bi trebale biti na stolu, poput vašeg telefona ili dječjeg tableta. Dok će većina poslužitelja rado rasporediti posuđe na vašem stolu kako bi osigurali da je sve pravilno postavljeno, uklanjanje stvari s puta to čini puno lakšim.

Šutnja. Konobari i konobarice su vrijedna ljudska bića, ali i dalje mogu pogriješiti. Jedan od načina da ih natjerate da vas mrze je da šutite kad ste nezadovoljni zbog nečega, pogotovo ako tada date manju napojnica kao pasivno-agresivnu kaznu. Jedna je stvar ako ukažete na pogrešku, a nešto je sasvim drugo kada iscrpljenom konobaru ne date čak ni priliku da ispravi grešku.

Maniri: Reći "molim" i "hvala" može se činiti kao osnovno normalno ponašanje, ali mnogi ljudi to zaborave dok sjede u restoranu. Ideja da je konobar tu da vas posluži i da je za to plaćen ponekad daje ljudima dojam da se ne moraju ponašati po uobičajenim pravilima društva. Postoji neka duboka psihologija koja okružuje društvenu dominaciju koja igra ulogu u ovome, ali to je iluzija. Ljubazan odnos prema konobarima uvelike će doprinijeti boljoj usluzi i ugodnijem iskustvu.

Nespremnost i odugovlačenje: Konobarenje je često iscrpljujuće. Vaš konobar ima posla s više stolova, svi sa specifičnim zahtjevima i različitim tempom. Sasvim je u redu postavljati pitanja o jelovniku i trebati vam nekoliko minuta da smislite što ćete naručiti, ali ništa ne izaziva ljutnju konobara kao stol koji se ne može sabrati i jednostavno naručiti. Najbolji put je da postavljate sažeta pitanja i budete spremni naručiti u prilično pravo vrijeme. Ovo je posebno važno kada je restoran pun.

Promjena konobara: U užurbanom restoranu može biti pomalo frustrirajuće kada vam se čini da vaš konobar nestaje, a vi trebate napuniti kavu ili ste spremni za račun. No zgrabiti bilo kojeg konobara i zamoliti ga da vas posluži je siguran način da iritirate svog konobara. Osim ako nemate ozbiljno lošu uslugu, uključivanje drugih konobara samo stvara zabunu i čini da vaš konobar izgleda loše.

Ne ostavite napojnicu: Nerijetko su plaće konobara tek osnovne, što znači vrlo male pa mnogi ovise o napojnicama. Ako ste u mogućnosti, ostavite napojnicu, to im znači puno.

U restoranu je u pogonu cijeli jedan sustav ljudi koji funkcionira oko vas. Ako ste završili s jelom, a vidite da netko duže čeka na slobodan stol, ustupite svoje mjesto nakon obroka. Pazite na svoju malu djecu koja trčkaraju okolo da nas ne ometaju u poslu ili uzrokuju da nam nešto s tacne padne na pod. Ili na njih.

