Zaljubljena je u muža svoje kćeri: 'On je točno moj tip muškarca'

Jednu su ženu mnogi kritizirali nakon što je priznala da je privlači kćerin muž - i da bi izlazila s njime da je slobodna. Naime, ova 46-godišnjakinja, iako je udana, stalno mašta o 26-godišnjem suprugu sve kćeri - za kojeg tvrdi da ima sve što ona želi od muškarca, piše Mirror.

Znajući da to nije u redu, kaže da nikada ne bi postupila prema svojim nagonima, ali je morala podijeliti svoju 'tajnu' s nekime. Napisala je na Redditu: ‘Sretno sam udana i volim svoju kćer. Ali, dala bih sve da mogu biti sa svojim zetom. On ispunjava sve moja očekivanja od muškaraca - i fizički i mentalno’.

‘Zdepast je i s prosječnim tijelom te je tako smiješan. Nikada nisam mislila da je on moj tip muškarca, ali da sam ga upoznala kao slobodna žena, bacila bih se na njega. Žao mi je što sam ovako morala olakšati dušu. Nikada ne bih učinila tako nešto svojoj kćeri ili mužu, ali on mi to ne olakšava’, dodaje.

Dok je većina korisnika dijelila zabrinutost zbog njezinog ponašanja, drugi su joj savjetovali da poradi na braku sa suprugom. Komentirajući njezinu objavu, jedan je korisnik rekao: ‘Ovakve stvari brak čine strašnim, pogotovo zato što bi većina rekla da bi mi ovo trebalo biti u redu jer si rekla da nikada ne bih ništa poduzela u vezi svojih nagona’, drugi je dodao: ‘Reci svom mužu i vidi kako će to proći’.

Treći korisnik je napisao: ‘Dao sam otkaz na honorarnom poslu kako bih izbjegao nekoga tko me jako privlačio. Ne morate, ali ako imate dobru komunikaciju sa svojim mužem, možda biste željeli razgovarati o tome s njim i tako se zbližiti’.

