'Zaljubio sam se u kolegicu s posla, ali ona već ima dečka. Što da napravim?'

– Pozlilo mi je kad sam čuo da moja kolegica izlazi s nekim novim. To me natjeralo da shvatim koliko želim biti s njom. Počeli smo se družiti iako imam djevojku što je dovelo do problema u mojoj vezi – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Djevojka na poslu htjela je da budu zajedno, ali ju je on odbio jer sa svojom sadašnjom djevojkom ima sina. Dok je razmišljao što da napravi, ona je upoznala nekog drugog, a on je shvatio da zapravo želi biti s njom.

– Sada sam se razveo sa svojom djevojkom i sve ulažem u druženje s kolegicom. Želim joj pokazati da ću je tretirati kao kraljicu. Ali, nažalost, ovaj novi tip pokušava učiniti isto. Natječemo se za njezinu pažnju. Želim da me ona izabere umjesto njega, ali je zbunjena oko svega – nastavio je.

– Zaljubljujete se u ovu djevojku, ali nadati se da će ona izabrati vas je nemoćna pozicija u kojoj se nalazite. Odaberite trenutak za razgovor s njom i izravno je pitajte. Znati gdje se nalazite mora biti bolje od ovog stanja tjeskobe, stoga ne dopustite da se ovo odugovlači. Ako joj drugi tip znači više od vas, onda je najbolje otići. Budite uljudni s njom kada vam se putevi ukrste na poslu – odgovorila mu je psihoterapeutkinja Deidre.

