Najbolji seks položaji za lijene parove: Obećavaju uzbuđenje uz minimalan napor!

Kada je u pitanju seks, često biste željeli biti raspoloženi za divlje igrice i razno razne maštarije, ali nije uvijek tako. Naporan dan na poslu, mamurluk od večeri prije, sto briga u glavi i brojne druge stvari ponekad ubijaju želju za pretjeranom zabavom u spavaćoj sobi. Srećom, postoje seksualni položaji za one malo ljenije, a koji svejedno obećavaju uzbuđenje i užitak, piše Daily Star.

Poza žlice: Dakle, zamislite klasično maženje, ali da ste goli. Pokret zahtijeva da i vi i vaš partner legnete na bok, okrenuti u istom smjeru. Muškarac se priljubi iza partnerice, kao da oblikuje ljudsku stolicu u koju će se ona ugurati. Položaj žlice je u osnovi kao kod doggya, ali bez savijanja. Možete kontrolirati koliko je brza i duboka akcija, plus obećava savršen kut za istraživanje njezine G-točke.

Ravna misionarska poza: Da, klasični položaj za seks možete pretvoriti u lijeni, a on će vam i dalje omogućiti uživanje u prednostima horizontalnog iskustva. Osim što pruža određenu raznolikost, omogućuje čak i potpuni prednji pogled, nešto za što smo sigurni da će obje strane cijeniti.

Ravna doggy poza: Ovdje žena može ležati na trbuhu dok se muškarac postavlja na nju. Ona može poduprijeti zdjelicu jastukom kako bi poboljšala penetraciju i maksimalno povećala zadovoljstvo. Ne zaboravite, ovakva seks poza mogu omogućiti pristup G-točki.

Rad rukama: I na kraju, tehnika u kojoj možete leći i pustiti ruke da lutaju. Započnite ležanjem jedno uz drugo i istraživanjem tijela jedno drugoga. Dodirujte i masirajte jedno drugo do orgazma. Ova tehnika je jednostavna i s njom stvarno možete kontrolirati radnju.