waterdrop® i Atlantic Grupa - partnerstvo za hrvatsko tržište

Austrijski brend waterdrop® je službeno stigao u Hrvatsku. Od sada je revolucionarna hidracija inovativnim Microdrink kockicama dostupna i hrvatskim potrošačima.

„Od ideje, od našeg početka 2017. godine u Beču, cilj waterdrop®-a je potaknuti ljude da piju više vode, a da to čine na zabavan, ukusan i održiv način. Nakon uspješnog širenja u Europi i svijetu, izuzetno smo sretni što će se naši proizvodi naći i na hrvatskom tržištu. Široki raspon Microdrink kockica, ali i inovativnih boca za vodu će, vjerujem, oduševiti hrvatske potrošače, koji će prepoznati filozofiju koju waterdrop® promiče - kvalitetnu i zabavnu hidraciju za sve generacije“ izjavio je Martin Donald Murray.

Foto: Nela Fell

waterdrop® Microdrink su male, kompaktne kockice, izuzetno praktične, koje su napravljene od voćnih i biljnih ekstrakata, s vitaminima, a u ponudi su i posebne kockice s elektrolitima ili kofeinom. Dovoljno je ubaciti jednu kockicu u čašu ili bocu vode te je pustiti da se otopi, a zatim uživati u osvježavajućem, ukusnom napitku bez šećera i konzervansa koji proizvodi minimalan otpad. Jedna kutija Microdrink kockica zamjenjuje desetke plastičnih boca čime waterdrop® proaktivno smanjuje korištenje plastične ambalaže i promiče ekološki, održiv način života. Idealan brend za portfelj Atlantic Grupe koju je waterdrop® odabrao za partnera, dok će Atlantic Trade, tržišni lider u segmentu distribucije, biti zadužen za širenje waterdrop®-a na hrvatskom tržištu.

Foto: Nela Fell

„Zahvaljujući našem partneru Atlantic Grupi, naše Microdrink kockice već su dostupne u dm trgovinama. Planovi za hrvatsko tržište su izuzetno ambiciozni jer tržište već djelomično poznaje i konzumira proizvode. Povrh toga, waterdrop® je globalni ATP partner tako da ćemo ove godine biti i službeni hidracijski pokrovitelj Plava Laguna Croatian Open Umag turnira, a u planu nam je već u lipnju i otvaranje prve flagship trgovine“ izjavio je Azur Mujezinović, direktor waterdrop® za Hrvatsku te predstavio Atlantic Grupu kao partnera i distributera.

Foto: Nela Fell

„waterdrop® se savršeno uklopio u portfelj Atlantic Grupe koja ima veliko iskustvo u zastupanju brojnih međunarodnih, ali domaćih tržišnih lidera. waterdrop® i Atlantic Grupa su prepoznali priliku za zajednički veći uspjeh te su nakon suradnje na okolnim tržištima, poput Austrije, Slovenije i Srbije, potvrdili i dogovor za hrvatsko tržište“ istaknuo je Srećko Nakić, potpredsjednik uprave Atlantic Grupe za Tržišta i distribuciju te nadodao „Mlad, energičan waterdrop® tim motivira nas da svakodnevno pronalazimo inovativna rješenja, budemo kreativni i pružimo najbolju podršku jednom iznimnom brendu koji ima snažan potencijal rasta i razvoja i na hrvatskom tržištu“ zaključio je Srećko Nakić.

Foto: Nela Fell

waterdrop® Microdrink proizvode potražite u svim dm trgovinama, dok je cjelokupni asortiman dostupan u online trgovini na waterdrop.hr.