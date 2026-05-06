Vodoinstalateri upozoravaju: Ovo su 4 stvari koje nikada ne smijete izlijevati u sudoper

Cijevi u vašoj kuhinji možda se izvana čine sjajnima i neuništivima, ali čak je i najmoderniji vodovodni sustav iznenađujuće osjetljiv kada se suoči s neopreznim navikama. Mnogi od nas u žurbi koriste sudoper kao kantu za otpatke, ne razmišljajući o posljedicama. No, takvi prečaci mogu dovesti do začepljenja, neugodnih mirisa i, u konačnici, hitnih i skupih intervencija vodoinstalatera. Srećom, najveći problemi s vodovodom u kuhinji u potpunosti su predvidljivi i mogu se izbjeći ako se upoznate s osnovnim pravilima održavanja. Naime, svakodnevne kuhinjske navike mogu nanijeti ozbiljnu, dugoročnu štetu vašem vodovodu, a popravci vas mogu stajati pravo malo bogatstvo. Stručnjaci su složni oko nekoliko ključnih stvari koje nikada ne bi smjele završiti u vašem odvodu, piše TastingTable.

Apsolutni neprijatelj broj jedan za vaše cijevi su masnoće i ulja svih vrsta. Bilo da se radi o ulju preostalom od prženja, masnoći s pečenja, pa čak i ostacima majoneze ili masnih preljeva za salatu, njihovo izlijevanje u sudoper najbrži je put do katastrofe. Dok su vruće, masnoće su tekuće i čini se da bez problema klize niz odvod. Međutim, čim dospiju u hladnije cijevi, one se skrućuju i talože na stijenkama, stvarajući ljepljivi sloj. Taj sloj djeluje poput papira za muhe, hvatajući sve ostale čestice hrane koje prođu kroz odvod. S vremenom se stvara tvrdokorni čep koji može potpuno blokirati protok vode. Umjesto da masnoću izlijevate, pustite je da se ohladi u tavi, a zatim je papirnatim ručnikom obrišite i bacite u smeće ili je sakupite u staru staklenku koju ćete, kada se napuni, baciti u komunalni otpad.

Mnogi vjeruju da su sitne čestice taloga od kave bezopasne i da će ih voda lako isprati. To je jedna od najvećih zabluda. Talog od kave se ne otapa u vodi, već se ponaša poput pijeska ili blata. Teške čestice talože se na dnu cijevi, posebno na zavojima, gdje se miješaju s postojećim naslagama masnoće i stvaraju gustu, muljevitu masu. Vodoinstalateri ističu da je upravo talog kave jedan od najčešćih uzročnika začepljenja u kuhinjskim odvodima. Umjesto da ga ispirete u sudoper, talog od kave bacite u smeće ili, još bolje, iskoristite ga kao dodatak kompostu za vaše biljke. To je jednostavna promjena navike koja će vam dugoročno uštedjeti mnogo živaca i novca.

Namirnice bogate škrobom, poput riže i tjestenine, imaju sposobnost upijanja vode i bubrenja. Kada ostatke takve hrane bacite u sudoper, oni nastavljaju upijati vodu i u vašim cijevima, značajno povećavajući svoj volumen. Nekoliko zrna riže ili komadića tjestenine može u samo nekoliko sati stvoriti gusto i ljepljivo začepljenje koje je teško ukloniti. Slično se događa i s brašnom, koje u kombinaciji s vodom stvara smjesu nalik ljepilu koja se lijepi za stijenke cijevi. Također, vlaknasti ostaci povrća i voća, kao što su kore od luka, stabljike celera ili kore citrusa, mogu se zapetljati u odvodu ili u mehanizmu drobilice za otpad, ako je imate, te stvoriti prepreku koja će s vremenom dovesti do potpunog začepljenja.

Jedna od najgorih stvari koju možete učiniti kada primijetite da voda sporije otječe jest posegnuti za kemijskim sredstvima za odčepljivanje odvoda. Iako se čini kao brzo i jeftino rješenje, česta upotreba ovih agresivnih kemikalija može ozbiljno ugroziti vaše cijevi. Većina tih proizvoda djeluje tako što stvara kemijsku reakciju koja generira toplinu kako bi otopila začepljenje. Upravo ta toplina može omekšati i deformirati PVC cijevi, pa čak i nagristi metalne cijevi i njihove spojeve. Osim što uništavaju vodovodne instalacije, te su kemikalije izuzetno štetne za okoliš jer na kraju dospijevaju u vodene tokove, a njihove otrovne pare mogu biti štetne i za zdravlje ukućana. Umjesto kemikalija, za manja začepljenja pokušajte s vakuumskom gumom za odčepljivanje ili mješavinom sode bikarbone i vruće vode.

Osim navedenih namirnica, pripazite i na druge sitnice koje se često nađu u sudoperu. Ljuske od jaja, suprotno uvriježenom mitu, ne oštre noževe drobilice otpada, već se njihovi oštri komadići mogu zakačiti za druge ostatke i pridonijeti stvaranju većeg čepa. Također, proizvodi poput vlažnih maramica, čak i onih na kojima piše da su razgradive, nisu namijenjeni za ispiranje u odvodima jer se ne raspadaju dovoljno brzo. Zapamtite, vaš sudoper nije neuništiv. Pažljivim postupanjem i pravilnim odlaganjem otpada ne samo da ćete osigurati dugovječnost svojih cijevi, već ćete i izbjeći neplanirane troškove i stres koji dolaze s iznenadnim kvarovima.