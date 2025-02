Vodič za kupnju: 4 koraka do odabira idealne perilice rublja

Pažljiv odabir nove perilice rublja ključan je za dugoročno zadovoljstvo i pojednostavljenje svakodnevnog života. Cijena uređaja ovisi o više faktora, a ponekad ulaganje u kvalitetniji model može donijeti dugoročne uštede. Primjerice, uređaji s nižom energetskom učinkovitošću troše više električne energije i vode, a njihovi programi su manje učinkoviti. Ovaj detaljan vodič pomoći će vam da odaberete perilicu rublja koja odgovara vašim potrebama i donesete informiranu odluku prilikom kupnje.

Korak 1: Procijenite prostor i raspored prostorije

Razmotrite raspored prostorije u kojoj planirate smjestiti perilicu – bilo da je to kupaonica, praonica ili kuhinja. Izmjerite dimenzije prostora i uzmite u obzir postojeće uređaje kako biste pronašli optimalno rješenje, poput postavljanja uređaja jedan na drugi ili postavljanja perilice i sušilice jedno pored drugog. Standardna dubina i širina perilica rublja iznosi 60 cm, ali dostupni su i uži modeli.

Korak 2: Odaberite vrstu uređaja

Možete birati između dvije vrste perilica rublja, klasična perilica rublja idealan je izbor ako niste ograničeni prostorom ili već imate sušilicu rublja. Razlikuju se prema funkcijama i značajkama, stoga obratite pažnju na dostupne opcije. Perilica-sušilica praktično je rješenje ako živite u manjem stanu ili nemate dodatni prostor za sušenje odjeće, jer kombinira obje funkcije u jednom uređaju.

Korak 3: Razmislite o kapacitetu uređaja

Perilice rublja razlikuju se i prema kapacitetu, što je važno uzeti u obzir s obzirom na veličinu kućanstva, stil života i učestalost pranja. Primjerice, Gorenje, jedan od vodećih europskih proizvođača kućanskih aparata, nudi perilice kapaciteta od 6 kg do više od 10 kg.

Mali kapacitet bubnja od 6 do 7 kilograma pogodan je za kućanstva s jednom do dvije osobe. Srednji kapacitet od 8 ili 9 kilograma idealan je za obitelji, poput modela Gorenje Essential+ WPNEI84A1SWIFI. Veliki kapacitet bubnja, 10 i više kilograma, prikladan ja za veće obitelji ili one koji često peru velike količine rublja.

Korak 4: Odredite željene funkcije i programe

Različiti korisnici imaju različite potrebe, stoga razmotrite funkcije koje vam najviše odgovaraju te koje su vam najpotrebnije.

Koliko vam je važna energetska učinkovitost?

Upoznavanje s energetskim razredima pomoći će vam pri odabiru. Gorenje kontinuirano razvija uređaje koji korisnicima omogućuju ekološki odgovorne izbore bez kompromisa u performansama. Njihove perilice rublja imaju energetske razrede od A do G, osiguravajući uštede i manji utjecaj na okoliš.

Tražite li tihu perilicu rublja?

Razina buke može biti važan faktor, posebno ako je uređaj smješten u prostoriji u kojoj često boravite. Model Gorenje ADV+ WPNA84ATSWIFI3 opremljen je Inverter PowerDrive motorom, koji osigurava tihi rad, dugovječnost i manju potrošnju energije.

Koju brzinu centrifuge trebate?

Brzina centrifuge određuje koliko će odjeća biti suha nakon pranja. Neki modeli dosežu maksimalnih 1600 okretaja u minuti, što skraćuje vrijeme sušenja. Standardne brzine od 1200-1400 okretaja u minuti ostavljaju odjeću nešto vlažnijom, dok je 600 okretaja u minuti pogodno za osjetljivo rublje.

Preferirate li prednje ili gornje punjenje?

Perilice s prednjim punjenjem su najčešće i prikladne za slaganje, dok su modeli s gornjim punjenjem kompaktniji, idealni za manje prostore i omogućuju lakši pristup bez saginjanja što je posebno korisno za starije osobe.

Koje posebne programe trebate?

Ako imate osjetljivu kožu, program ExtraHygiene koristi paru za uklanjanje skoro u potpunosti svih bakterija i gljivica iz rublja. Program Quick Wash omogućuje brzo osvježavanje odjeće, dok je Sports program odličan za pranje sportske odjeće i osjetljivih tkanina jer koristi nižu brzinu centrifuge i kraće trajanje ciklusa.

Koje inovativne značajke su vam važne?

Napredne funkcije značajno mogu poboljšati korisničko iskustvo. AutoDose sustav u modelu Gorenje SUPERIOR WNS1X4ARTWIFI automatski dozira deterdžent i traje do mjesec dana (prosječno 20 pranja). AirDry funkcija suši dozator deterdženta, bubanj i brtvu vrata, sprječavajući neugodne mirise i osiguravajući maksimalnu higijenu. StainExpert funkcija učinkovito uklanja do 36 vrsta tvrdokornih mrlja, idealno za obitelji s djecom i aktivan stil života.

