Voće i povrće brzo vam truli? Produljite im rok trajanja jednostavnim metodama

Prava je šteta bacati hranu, ali ponekad ju ne stignemo iskoristiti, a namirnice poput voća i povrća brzo trule. Dobra vijest je da većini tih namirnica uz jednostavne trikove možete produljiti rok trajanja ili ih iskoristiti čak i kada malo duže stoje.



Bobičasto voće

Jagode jako kratko traju, ali da bi duže bile svježe koristite se ovom metodom: nemojte ih oprati nakon kupovine, već ih samo dobro osušite i spremite u ladicu u hladnjaku koju ste prethodno obložili papirnatim ručnicima - oni će zadržati vlagu, a jagode će biti ukusne i do tjedan dana! Isto vrijedi za ostalo bobičasto voće.



Banane

Kada poprime smeđu boju ljudi imaju naviku baciti ih, ali od takvih banana možete napraviti ukusna jela poput pudinga, banana kruha, palačinki... Ako ne volite jesti takva jela, svježinu im sačuvajte zamotavanjem stabljike u plastičnu vrećicu - tako se manje stvara plin etilen je inače odgovoran za truljenje.



Rajčice

Jako zrele rajčice trebalo bi držati u hladnjaku, ali one koje su savršeno zrele, malo tvrđe, treba držati daleko od izravnog sunčevog svjetla odmaknutu jednu od druge, a stabljika bi trebala biti okrenuta prema dolje.

Njihova djeca su im najveći motiv zašto su odlučili učiti i investirati, ne bi li im osigurali izvjesniju budućnost.

Gljive

Ako su prethodno pakirane u posudice s plastičnom folijom, ostavite ih tako, ali ako ste ih kupili na komad pohranite ih u papirnatu vrećicu. Tako će zrak cirkulirati i spriječiti stvaranje vlage koja gljive čini sluzavima. Ovom metodom ostat će svježe i do tjedan dana.



Celer

Stabljike celera prvo operite i dobro osušite, a zatim ih umotajte u aluminijsku foliju kako se ne bi stvarala vlaga.



Zeleno povrće

Zelenilo je poznato po tome da brzo uvene. Da biste produljili njihovu svježinu, spremite listove u vrećicu s patentnim zatvaračima. Vlaga je ono zbog čega lišće gubi hrskavu teksturu stoga mijenjajte vrećice.



Svježe bilje

Baš kao i zeleno povrće, začini poput peršina i bosiljka brzo se osuše. Kako biste produžili njihovu svježinu odrežite ih od dna stabljike, stavite ih u čašu vode i preko vrhova namotajte plastičnu vrećicu ili plastični omotač. Ovo svježe bilje možete držati u hladnjaku i ono će ostati svježe 2 do 3 tjedna!



Krumpir

Treba ga čuvati na hladnom i suhom mjestu gdje je protok zraka jako dobar. Držite ga u kartonskim kutijama, mrežicama, papirnatim vrećicama ili košari. Ono što je bitno zapamtiti je da krumpir nikada ne držite kraj luka - on oslobađa plinove koji ubrzavaju kvarenje krumpira.



Kruh

Ako ste ispekli kruh u svoja četiri zida, možete sačuvati njegovu svježinu na dva načina: izrežite ga i stavite u zatvorenu papirnatu vrećicu ili ga držite cijelog u hermetički zatvorenoj plastičnoj vrećici. Obavezno ga držite na sobnoj temperaturi, savjetuje Reader's Digest.



Mlijeko

Iako je rok trajanja dugotrajnog mlijeka, kao što i sam naziv kaže, dug, nakon nekoliko dana promijeni okus, ali svježinu možete održati tako što ćete u karton ili bocu dodati prstohvat soli!