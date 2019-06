Stručnjaci otkrili kako i kada prati voće i povrće koje planirate jesti

Brojne polemike vode se oko toga kako i kada prati voće i povrće koje kupimo u trgovini, na tržnici ili ga pak uberemo u vlastitom vrtu.

Jasno je da se voće i povrće uvijek treba oprati u vodi, no mnogi to ne rade ispravno ili pak ne znaju zašto to moraju činiti. Stručnjaci su zbog toga objasnili zašto se ove namirnice obavezno moraju prati i na koji način.

Nutricionistica Karina Heinrich objasnila je kako je najvažniji razlog zbog kojega je potrebno dobro oprati i izribati voće i povrće koje planiramo jesti je taj da se zaštitimo od bolesti koje se prenose hranom.

– Cilj pranja je ukloniti bakterije i spriječiti bolesti poput zaraze Escherichijom Coli – kaže ona, piše The Huffington Post.

Stručnjak iz Američke agencije za hranu Marc Sanchez dodaje kako rijetko čujemo za neke bolesti koje se prenose hranom, poput salmonele ili E. Coli, no zapravo puno više ljudi obolijeva zbog neopranog voća i povrća nego što mi mislimo.

– Najbolje vrijeme za pranje voća ili povrća je točno prije nego ga planiramo jesti ili kuhati. Trebate izbjegavati pranje voća ili povrća kad dođete iz kupovine i spremanje opranoga jer 'vlažno okruženje' idealno je za stvaranje bakterija. Zbog previše vlage voću i povrću brže prolazi rok – dodaje Karina Heinrich.

Ona kaže kako je prije pranja voća i povrća prvo potrebno dobro oprati ruke sa sapunom kako bi bili sigurni da ne prenosite mikrobe s ruku na svježe namirnice.

– Uvijek koristite mlaz vode i trljajte voće i povrće rukama po površini kako bi uklonili mikroorganizme. Za one s tvrđom korom možete koristiti i spužvicu, a svakako izbjegavajte pranje u toploj vodi jer ona dopušta mikroorganizmima da prodru u unutrašnjost proizvoda kroz stabljiku.

Sanchez pak savjetuje izbjegavanje proizvoda za pranje voća i povrća, no ponekad je osim vode dobro koristiti i sodu bikarbonu.

Dodavanje sode bikarbone u vodu je najbolji način za uklanjanje pesticida.

– Čisti sudoper napunite vodom i dodajte četiri žlice sode bikarbone te potopite voće i povrće u toj mješavini pet minuta. Nakon toga dobro isperite i posušite. Ovako jedino nemojte prati bobičasto ili drugo meko voće koje se može raspasti – savjetuje nutricionistica Karina Heinrich.

Stručnjaci savjetuju da perete i salate u vrećicama na kojima piše da ih nije potrebno prati.

– Tvrdnja da je povrće oprano nije potvrđena od državne agencije za hranu tako da mi uvijek savjetujemo da se takvo povrće ipak opere prije konzumiranja – kaže Marc Sanchez.

GALERIJA Želite smršavjeti? Jedite ovo voće!