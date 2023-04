Vjerojatno ga imate kod kuće, no znate li što znači WD-40?

Mnogi kod kuće, u podrumu ili u garaži imaju limenku popularnog WD-40, a proizvod za podmazivanje ima nekoliko namjena u kućanstvu i šire. Koristi se naime za podmazivanje i odmašćivanje, ali i niz drugih stvari pa s njime možete, na primjer, skinuti hrđu sa škara da opet budu kao nove. sa staklenih površina ukloniti ljepljive ostatke etiketa ili s vrata ukloniti dječje 'umjetničke radove' nacrtane pastelnim bojicama; pa čak i učiniti cipele vodootpornima.

Osim toga, sprej će vratiti sjaj površinama od nehrđajućeg čelika, kao što su vrata hladnjaka ili perilice za posuđe, a može se koristiti i za površine na koje dolaze kukci; nakon što se sprej nanese, neće ih više biti. Inače, WD-40 je naziv američke kompanije koja proizvodi kućne kemikalije, a najpoznatiji im je proizvod upravo ova slavna tekućina u spreju izumljena davne 1953. godine za koju tvrde da ima čak 2000 različitih primjena, a prodaje se u 187 zemalja.

🚨 | Man discovers what actual meaning of WD-40 is after loads of weird guesses pic.twitter.com/7Ukx4vOMVR