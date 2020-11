Virus gripe na površinama živi i do tri dana: Evo kako ćete smanjiti šansu prijenosa

Virus gripe na tvrdim površinama poput kvake vrata ili rukohvata u tramvaju može živjeti do tri dana. Na tkanini živi puno kraće, 8 do 12 sati, a budući da koža proizvodi antimikrobne tvari koje ubijaju viruse, na ljudskom tijelu preživljava maksimalno pet minuta, objasnila je za Insider dr. Tania Elliott, specijalistica za zarazne bolesti na NYU Langone Health.



- Gripa je česta bolest sa simptomima koji mogu varirati od malo povišene tjelesne temperature, začepljenog nosa i boli u mišićima do teške infekcije koja može biti i smrtonosna - kaže dr. Elliott i napominje kako se ovaj virus vrlo lako širi i dodirom, pa ga prenijeti može i samo rukovanje ili primanje kvake. Bolest se, kaže liječnik, najbolje izbjegava s dobrom higijenskom praksom, poput čestog pranja ruku.

Foto: screenshot/facebook

- Virus gripe najdulje može preživjeti na tvrdim površinama - kaže doktorica mikrobiologije sa Sveučilišta Zuckerman College of Public Health, dr. Kelly Reynolds.



Na nehrđajućem čeliku i plastici na primjer živi od 24 do 48 sati, objasnila je Reynolds, pa stvari koje često diramo poput npr. rukohvata u autobusu ili tramvaju mogu dugo biti zaražene.



- Osim na tvrde površine treba pripaziti i na predmete koje često dodirujemo, a koje rijetko dezinficiramo, kao što su npr. mobiteli, kvake, slavine i prekidači za svjetlo - napominje dr. Reynolds.



Virus gripe na odjeći može preživjeti 8 do 12 sati



Reynolds kaže i da virus gripe na tkanini živi kraće nego na tvrdoj podlozi - 8 do 12 sati - vjerojatno zbog poroznosti materijala.

- Zbog vlage u perilici rublja posteljina, pogotovo jastučnice ali i svakodnevna odjeća mogu postati žarišta zaraze. Perilica rublja nije naime predviđena za dezinficiranje odjeće, ali i izbjeljivač može pomoći da se riješite virusa. Također, pomaže i da se perilica pali na najvišu temperaturu, jer virusi ne mogu preživjeti temperaturu višu od 60 stupnjeva C - objasnila je Reynolds.

Foto: screenshot/facebook

Za druge predmete s tkaninom u domaćinstvu, poput npr. kauča, Reynolds kaže da je dobro koristiti sprejeve za dezinfekciju, ali koji ne sadrže izbjeljivač (npr. sa peroksidom).



Gripa na koži živi oko pet minuta



Studija iz 2008. otkrila je da virus gripe na koži može živjeti samo oko pet minuta jer koža proizvodi antimikrobne tvari koje nas čuvaju od raznih infekcija. Ipak, ako je virus 'zarobljen' u slini (jer ste npr. kihnuli sebi u ruku) može živjeti puno dulje



- Najbolji način da se riješite virusa s ruku jest pranje vodom i sapunom najmanje 20 sekundi - kaže dr. Reynolds..



Ako niste u mogućnosti ruke oprati, najbolje je koristiti sredstvo za dezinfekciju, i to ono koje sadrži najmanje 60 posto alkohola



- I upamtite da ne dodirujete lice s rukama! - napomenula je dr. Reynolds..

