VIDEO Naručila je mašnu za vrata s Temua, pa ostala u nevjerici kada je otvorila paket

Ponekad se dogodi da proizvod koji naručimo putem interneta uopće ne odgovara onome što smo očekivali. Umjesto da dobijemo točno ono što smo vidjeli na fotografiji ili što je opisano u oglasu, paket može sadržavati potpuno drugačiju stvar, što često izaziva iznenađenje, nevjericu pa čak i smijeh. Mnogima je ukrašavanje doma za blagdansku sezonu pravi užitak, a kako uskoro počinje odbrojavanje do Božića, pravo je vrijeme da počnete razmišljati o blagdanskim dekoracijama.

Jedna je žena ostala zbunjena nakon što je naručila slatku mašnu za svoja vrata, samo da bi na kraju dobila nešto sasvim drugo. No, mnogi smatraju da je sama kriva jer nije pročitala opis proizvoda. Diana je o svemu snimila video i objavila ga na TikToku. Naime, odlučila je naručiti mašnu s Temua te je očekivala veliku, plišanu, ružičastu mašnu kojom bi mogla ukrasiti ulazna vrata. Kada je otvorila Temu paket, tada je dobila više nego što je očekivala, piše Mirror.

"Naručila sam mašnu za vrata, a dobila sam cijela vrata", rekla je u videu. Umjesto mašne, dobila je fotografiju vrata sa satom na vrhu. "Temu opet udara", našalila se, ali mnogi korisnici nisu prihvatili tu šalu te su rekli da ustvari ona kriva jer je trebala znati bolje. "Doslovno vas molim da počnete čitati recenzije ili opis proizvoda, ja to radim svaki put", napisala je jedna osoba.

"U opisu piše da je to prekrivač za vrata s dizajnom vijenca, a ne sam vijenac! Osim toga, ista vrata ispod mašne su na svim fotografijama, posebno onima koje su očito unutra, pa vam je to trebao biti znak", dodala je druga. "Ne krivite Temu! Ako pročitate opis, piše da je to zavjesa za vrata", primijetila je treća.

Mnogi su rekli da koliko para, toliko muzike i da je to posljedica naručivanja stvari s jeftinijih web stranica, budući da je Diana dekoraciju platila manje od sedam eura. Netko je rekao da treba čitati recenzije kada naručujete s web stranica poput Temua, tvrdeći da ovaj artikl do sada nije imao nikakve recenzije, pa je Diana trebala dvaput razmisliti prije nego što ga je naručila.

S druge strane, neki su korisnici priznali da im se dogodila ista stvar. "Ovo se meni dogodilo, ali s crvenom mašnom", "Kupila sam potpuno istu stvar i ovo je trenutak kada shvaćam da ću vjerojatno dobiti cijela vrata i mašnu kao tvoju", samo su neki od komentara.

"Uklonili smo artikl s naše platforme prije devet mjeseci kada nam je oglas prijavljen, kao dio naših stalnih napora praćenja. Zahtijevamo od svih prodavača da osiguraju da njihovi proizvodi točno odgovaraju opisima u njihovim oglasima. Kupci su pokriveni našim 90-dnevnim jamstvom povrata novca za artikle koji nisu onakvi kakvi su opisani", rekao je glasnogovornik Temua.