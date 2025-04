Veterinarka otkriva: 'Evo što znači kada vaš pas laje ili skače kada dođete doma'

Većina vlasnika pasa reći će vam da, po ponašanju, točno znaju što im pas misli – i najvjerojatnije su u pravu. No, veterinarka dr. Rebecca MacMillan otkriva skrivena značenja načina na koje vas vaš pas pozdravlja kad se vratite kući, tvrdeći da ti signali puno govore o emocijama i povezanosti koju vaš ljubimac osjeća prema vama, piše Mirror.

U suradnji s platformom TrustedHousesitters, globalnom zajednicom za čuvanje kućnih ljubimaca, dr. MacMillan analizirala je pet najčešćih psećih pozdrava i objasnila što svaki od njih može značiti.

1. Pretjerano uzbuđenje

Karakteristike:

Skakanje

Lajanje

Trčanje u krug

Ponekad i mokrenje

Ovakvo ponašanje obično pokazuje nakupljenu energiju i duboku povezanost s vlasnikom. "Vaš dolazak dodatno pojačava njihovo uzbuđenje, osobito ako ih dočekate visokim glasom i entuzijastičnim govorom tijela," kaže dr. MacMillan. "Neki psi, osobito štenci, mogu čak i slučajno mokriti od silnog uzbuđenja." Savjet: Pozdravite psa smireno i tiho kako biste potaknuli uravnoteženiji odgovor sljedeći put.

2. Sramežljiv ili povučen pozdrav

Karakteristike:

Izbjegavanje kontakta očima

Spušteno držanje

Podvučen rep

Ovo ponašanje najčešće označava submisivnost, ali ne znači da se vaš ljubimac ne veseli vašem povratku. "Vaš pas vas vidi kao vođu i izražava poštovanje," objašnjava veterinarka. Savjet: Spustite se na njegovu razinu i koristite blag, umirujući ton glasa.

3. Donošenje igračke ili “poklona”: Ako vas pas dočeka s igračkom u ustima, to najčešće znači samo jedno – spreman je za igru. Kod mačaka, ovo može biti “dar” u obliku nečeg manje simpatičnog (znate na što mislimo). "To je njihov način da odmah uspostave kontakt," kaže dr. MacMillan. "Možda im je bilo dosadno dok vas nije bilo i sad žele vašu pažnju." Napomena: Ako pozitivno reagirate na ovo ponašanje, oni će ga nastaviti ponavljati.

4. Ravnodušnost: Iznenađujuće, ako vaš pas ne pokazuje previše uzbuđenja kad se vratite – to nije nužno loš znak. "To pokazuje da su opušteni, sigurni u sebe i sretni u vlastitom društvu," kaže dr. MacMillan. To također znači da je manja vjerojatnost da će razviti probleme poput anksioznosti zbog odvajanja. No, ako je ovakvo ponašanje novo ili ga prate znakovi nelagode, posjet veterinaru je dobra ideja.

5. Vokalizacija: Lajanje, cviljenje ili režanje nisu samo buka – to su načini komunikacije. "Obratite pažnju na ton i govor tijela," savjetuje MacMillan, "Pas koji lagano cvili s ušima unazad možda traži nježnost. Ako maše repom kao lud, vjerojatno jedva čeka igru."

