Veterinarka savjetovala: Ovo je idealno vrijeme za šetnju vašeg ljubimca

Šetnja psa nije samo svakodnevna rutina, već je ključni dio njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Osim što pruža priliku za kretanje i potrošnju viška energije, šetnja omogućava psima istraživanje okoline, druženje s drugim psima i jačanje veze s vlasnikom. No, iako izgleda jednostavno, pravilno vrijeme i način šetnje mogu imati velik utjecaj na dobrobit vašeg ljubimca. Neki vlasnici vole ustati u cik zore da bi izveli svoje krznene prijatelje u šetnju, dok drugi koriste šetnju da bi se navečer opustili nakon dugog radnog dana. Ipak, neki stručnjaci sugeriraju da postoje određena doba dana koja su bolja od drugih za dobrobit vašeg psa.

Veterinarka dr. Jacqueline Brister objasnila je da vrijeme šetnje može imati posljedice na zdravlje vašeg ljubimca, prenosi Daily Express. "Vrijeme šetnje, kao i zaštita šapa, stvari su o kojima treba razmisliti prije izlaska. Kada su temperature vrlo visoke ili vrlo niske, tada uzmite u obzir temperaturu pločnika i psećih šapa", objasnila je. Dodala je da je najbolje šetati pse ujutro ili navečer, posebno ljeti, jer to pomaže u izbjegavanju najtoplijeg dijela dana, osiguravajući da vaše štene ne pati od dehidracije.

"Pse s većim rizikom od pregrijavanja treba šetati rano ujutro ili kasno navečer kada su temperature najniže. Psi s rizikom uključuju pretile pse, one sa srčanim bolestima, one s bolestima ili disfunkcijom gornjih dišnih putova i brahicefalne pasmine", rekla je Brister. Vlasnicima je savjetovala da izbjegavaju šetati pse koji imaju veći rizik od opeklina od sunca usred dana. To uključuje pasmine bez dlake ili rijetko dlakave, pse s kratko ošišanom dlakom i pse s bijelom ili svijetlo pigmentiranom dlakom.

Village Vet, ordinacija u Londonu, također nudi neke korisne savjete za vlasnike koji šetaju svoje pse. Uvijek osigurajte da je vaš pas hidriran tako da sa sobom nosite prijenosnu bocu ili zdjelicu za vodu. Izbjegavajte šetnju tijekom najtoplijeg dijela dana i nemojte šetati psa po vrućim pločnicima, posebno ljeti.

Nadalje, nemojte stavljati nepotrebnu dodatnu odjeću na svog psa i napravite pauzu u hladu ako su visoke temperature. Također, dajte svom psu hladne vode nakon šetnje da se ohladi i rehidrira.