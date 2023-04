Velika slovenska vinarija pokazuje zašto su njezina vina cijenjena u 26 svjetskih zemalja

Sjajna je prilika bila u Zagrebu probati praktično cijeli portfelj vina Klet Brda, jedne od najvažnijih slovenskih vinarija. U organizaciji Vrutka, vodećeg našeg distributera pića, imali smo prilike probati ni manje ni više nego 17 vina ove vinarije smještene ispod tvrđave Dobrov a još uz komentare i priču o vinariji od samog Darinka Ribolice, enologa vinarije. Uistinu, Klet Brda su najveći proizvođač i izvoznik vina u Sloveniji čija se vina piju i u Londonu i u drugim pravim europskim metropoloama. Primjer je to kako stvoriti održivu vinariju koja danas svoja vina uspješno prodaje u 26 svjetskih zemalja. Sama je vinarija izgrađena u podzemlju brda ispod tvrđave 1957. godine kao zadružni podrum karakterističan za to doba ranog jugoslavenskog socijalizma, a danas je zadruga koja je u 100-postotnom vlasništvu 400 briških obitelji koje vrijedno proizvode grožđe od kojih nastaju neka od najboljih europskih vina.

Dakle, vinski podrum Goriška Brda upravlja s 1000 ha vingrada pa tako vinogradar obrađuje u prosjeku nešto manje od dva hektara vinograda, znači može se posvetiti u potpunosti svojem grožđu. Kako kažu tamo, temeljna odrednica Klet Brda je da proizvodnja vina počinje s poštovanjem prema zemlji, zajednici i budućim generacijama. Opredijeljeni za održivu proizvodnju, ističu kako njihov dugoročni uspjeh jamči odgovornost prema vlastitom posjedu, dakle zemlji na kojoj uspijevaju njihovi vinogradi. Rebula je sorta koja pokriva najveću površinu ovih vinograda, čak 27 posto. Od Ribolice smo čuli kako je tamo sigrla još u rimsko doba, a nje će se pronaći u svim vinima Klet Brda. A njihova paleta toliko je široka da je teško vjerovati da će se pronaći netko tko neće pronaći nešto za sebe. Među pjenušcima najviše nam se 'uhvatio' Bagueri Zero od chardonnayja, crnog pinota i rebule, koji je kompleksnih voćnih aroma od koja neke vuku na trope. Nešto od tog voća ponavlja se u okusu a na jeziku se osjeća mineralnost. Jasno, ne treba oklijevati probati ni Bagueri Brut ili Rose, pa ni Peneču Rebulu koja je neki ulaz u svijet 'penina' Klet Brda. S Querqusom se ulazi u mirna vina ove velike vinarije, linija je to koju se preporuča za svakodnevnu konzumaciju, sparivanje ali koje se ne stidi kvalitete. Probali smo Rebulu, Pinot Sivi i Chardonnay gdje se jasno vidi zašto Quercus Chardonnay nosi prošlogodišnji srebrni Decanter. Napravljeno od rebule ovo dino ide jako na citruse koji dominiraju i u okusima a gdje je tekstura fina, glatka pa se radi doista o vinu koje možete piti bez nekih posebnih preduvjeta, jednostavno u svakoj prilici.

Krasno, od kojeg smo probali Rebulu, Belo, Merlot i Rdeče linija je namijenjena ponajviše ugostiteljstvu gdje će se ponuditi kao strukturirano vino uvijek intrigantnog aromatskog profila što je i adekvatno za sparivanje sa širom paletom hrane. Ipak, vinarija Klet Brda počet će svoje najbolje kvalitete pokazivati u liniji Bagueri Superior. Probali smo Rebulu, Pinot Sivi Ramato, Chardonnay i Merlot. Sva vina do tada, osim Krasnog Merlot, bila su svježija, berbe 2021. i 2022. Kod linije Bagueri jedino je Pinot Sivi Ramato bio 2021., druga ranijih berbi. I među njima ističe se Rebula berbe 2019. Ovo je vino ostvarilo zlato na Decanteru s 95 bodova, uz još nagrada, dakako. I očito bilo što bismo mi napisali ne može doseći takvu preporuku. No, spomenut ćemo kako se radi o vinu izražene sortnosti, s jakim mirisima citrusa upravo poput limuna koji se nadopunjuje grejpom. Na nepcu ćete osjetiti puno vino odličnog balansa gdje že možda iznenaditi njegova glatkoća koja je prisutna do kraja gutljaja.

Teško za nadmašiti, ali samo dok ne probate liniju De Baguer A Plus. I Belo i Rdeče su iznimna vina s time da Belo vuče viši pedigre jer je 2021. berba 2013. godine ostvarila na Decanteru također 95 bodova. No, i berba 2017. napravljeno od chardonnayja, rebule i pikolita nudi i više nego dovoljno kako bi pokazala kvalitete koje se dobiju kada se vino proizvodi na način da se najbolje grožđe svake od sorti obrađuje posebno. Vinogradi se nalaze na predjelima gdje je moguća jedino ručna obrada. I dobije se vino aroma punih voćnosti, ali i začina koji potječu od odležavanja u drvenim bačvama. Riječ je o doista velikom vinu, punom i jako strukturiranom ali i jako dobro balansiranom. Ništa manje ne može se reći ni za Rdeče berbe također 2017. koje se radi od merlota, cabernet sauvignona i cabernet franca. Ponovo se radi o izuzetno aromatičnom vinu kod kojeg se osjećaju različite vrste voća ali i voćnih prerađevina koje prelaze u jednom trenutku prema tamnoj čokoladi ili kakau, a dopunjava ga vanilija koja potječe od odležavanja u drvenim bačvama. Bačve su francuske barrique gdje se sorte ostavljaju u bačve različitih starosti. Na kraju se dobije vino koje je puno, dugo ostaje na nepcu, odličnog balansa i tihe snage. Zaista vina A Plus ne bi smjela pobjeći bilo kojem iole ozbiljnijem vinskom entuzijastu, prema našem skromnom mišljenju, barem.