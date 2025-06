Uspomene koje možete ponijeti – personalizirane etikete Vina Erdut

Postoje trenuci koji ostaju u sjećanju zauvijek - slavlje ljubavi, zahvalnost za zajedničke trenutke, topla riječ prijatelja. Sada te uspomene možete pretočiti u butelju vina uz personalizirane etikete Vina Erdut.

Zamislite rođendansku večer gdje svaka čaša vina nosi posebnu poruku za slavljenika. Ili vjenčanje, gdje svaka butelja na stolu čuva toplu zahvalu za goste koji su dijelili taj važan dan. Možda želite da vaš turistički objekt ostavi trajni dojam na posjetitelje - jednostavna, ali elegantna etiketa s porukom može biti suvenir koji će ih podsjećati na nezaboravno iskustvo. I čuvati kontakt s email adresom i telefonskim brojem za sljedeći dolazak. Od sada je to moguće uz Vina Erdut.

Foto: Vina Erdut

Svaki gutljaj može nositi emociju, uspomenu, priču. Usluga je trenutno dostupna samo za Pinot Grigio New Line, no uskoro će biti dostupna i za ostala vina iz New Line kolekcije - Graševinu, Rose i Cuvée Noire.

Butelju s personaliziranom etiketom možete preuzeti u Osijeku ili Erdutu po cijeni od 10,99 €, dok cijena butelje dostavljene na kućnu adresu iznosi 15,99 €. Za mjesta čiji poštanski brojevi počinju sa znamenkama 20, 21, 22 i 23 (uključujući i otoke), cijena butelje s dostavom iznosi 17,99 €. Za veće količine su mogući povoljniji uvjeti dostave.

Foto: Vina Erdut

Ispunite narudžbenicu na poveznici i dobit ćete predračun. Po uplati, Vaše vino će Vam stići na kućnu adresu u roku 7-10 dana. Odnosno, ukoliko ste tako zatražili, bit će spremno za preuzimanje u jednom od dva maloprodajna objekta Vina Erdut (glavna tržnica u Osijeku na adresi Trg Ljudevita Gaja 5, odnosno dućan na imanju Vina Erdut, u Erdutu na adresi Trg Branka Hercega 1).

Neka vaša priča živi kroz Vina Erdut. Učinite poklon osobnim, učinite ga nezaboravnim!