Upoznajte najbogatije kućne ljubimce na svijetu: Njemački ovčar 'posjeduje' 500 milijuna dolara

Jeste li znali da su, u nekim slučajevima, kućni ljubimci bogatiji od većine ljudi? Naime, infografika koju je objavio Pixsell prikazuje najbogatije kućne ljubimce na svijetu, a prvo mjesto drži njemački ovčar Gunther VI čija se imovina procjenjuje na 500 milijuna dolara.

Ovaj četveronožni bogataš svoje bogatstvo duguje svom pretku Guntheru III kojemu je vlasnica, njemačka plemkinja Karlotta Leibenstein, 1992. godine oporučno ostavila dio svoje imovine. Na drugom mjestu je mačka Nala koja je prevalila put od azila za životinje do uspješne influencerice s više od 4 milijuna pratitelja i vlastitim brendom hrane za mačke. Njeno se bogatstvo procjenjuje na 100 milijuna dolara.

Na trećem je mjestu još jedna mačka - Olivia Benson. Naime, njena je vlasnica Taylor Swift, a zaradila je svoje bogatstvo pojavljivanjem u glazbenim spotovima i reklamama. Olivia je ‘teška’ 97 milijun dolara.

Foto: Taylor Swift

Četvrto mjesto dijele pet pasa - Sadie, Sunny, Lauren, Layla i Luke - kojima je njihova vlasnica, Oprah Winfrey, ostavila 30 milijuna dolara. Na petom je mjestu pomeranac Jiffpom s više od 9 milijuna sljedbenika na društvenim mrežama i 25 milijuna dolara. On se pojavljuje u glazbenim spotovima (Katty Perry: Dark Horse) i izdaje knjige (I am Jiffpom).

Choupette je birmanska mačka koja je zauzela šesto mjesto te je bila kućni ljubimac njemačkog modnog dizajnera Karla Lagerfelda od oko Božića 2011. do Lagerfeldove smrti 19. veljače 2019. Njeno se bogatstvo procjenjuje na 13 milijuna dolara.

Foto: @choupetteofficiel

Sedmo je mjesto zauzeo Pontiac, zlatni retriver Betty White. Ona mu je u oporuci ostavila 5 milijuna dolara, ali priča se da on nije poživio dovoljno dugo da dobije ovo bogatstvo. Na osmom mjestu je Doug s 3,5 milijuna pratitelja na Instagramu i gotovo 12 milijuna pratitelja na svim njegovim kanalima društvenih mreža.

Ovaj šestogodišnji mops, koji pripada glazbenici Leslie Mosier, ima impresivnu karijeru. Glumio je Monchija u animiranom filmu The Mitchells vs The Machines nominiranom za Oscara, zarađuje 22 400 američkih dolara po objavi na Instagramu, a dobitnik je i nagrade People's Choice. Njegovo bogatstvo je 1,5 milijuna dolara.

Foto: @itsdougthepug

Deveto mjesto zauzela je Maru Taro, Shiba inu koja ima 2,5 milijuna pratitelja na Instagramu, ali i bogatstvo od 1,5 milijuna dolara. Isto toliko ima i Tucker koji zaključuje ovu listu.

