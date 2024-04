Odbili su ju za posao za koji je bila savršen kandidat: ‘Samo zato što nisam bila našminkana na intervjuu!’

Melissa Weaver (30), iz New Yorka, otkrila je u nedavnom TikToku da se prijavila za mjesto potpredsjednice HR-a u tehnološkoj tvrtki, ali kaže da je odbijena nakon što je osoba koja je s njom vodila razgovor smatrala da "nije uložila dovoljno truda" u svoj izgled. Videozapis je izazvao bijes njezinih pratitelja, od kojih su mnogi primijetili da je njezino iskustvo jasan dokaz da je "privilegija lijepih ljudi stvarna", piše Daily Mail.

Neki su joj čak poručili da tuži neimenovanu tvrtku, no Melissa je u sljedećem videu ispričala da, iako je u SAD-u protuzakonito diskriminirati kao poslodavac na temelju dobi, rase, spola, vjere ili seksualnosti, oni mogu napraviti odluku na temelju izgleda.

U snimci koja je sada prikupila više od 780.000 pregleda, Melissa je rekla: "Čini li to da žene koje ne nose šminku na razgovorima za posao ili na samim poslovima, djeluju kao da ne ulažu toliko truda ili brige u svoj posao?" Nadalje je objasnila da je bila još više zaprepaštena odlukom jer joj je rečeno da je njezino iskustvo upravo ono što traže, da ima odgovarajuću razinu iskustva i da su njezini osobni ciljevi usklađeni s ciljevima tvrtke. Nakon što je otpuštena s posljednjeg posla u prosincu, Melissa je bila oduševljena što je dobila ovaj intervju tri mjeseca kasnije, i rekla je da je prošao jako dobro

"Na svako pitanje koje je postavila imala sam izvrstan odgovor. Nekoć sam radila u regrutaciji. Znam kako intervjuirati", rekla je. Međutim, nakon što je bio frustrirana i zbunjena neulaskom u sljedeću fazu, 30-godišnjakinja je zatražila povratne informacije. Budući da je izgled naveden kao razlog njezina odbijanja, procesom eliminacije zaključila je da to znači da je trebala nositi šminku. "Fenirala sam kosu, imala sam lijepi top, sako neke naušnice, ali sam stavila samo malo sjajila za usne, nisam imala nimalo šminke. Inače ne nosim baš puno šminke", ispričala je.

U nastavku je otkrila da joj šminkanje iritira oči i kožu te ga izbjegava ako je moguće. Oni koji su odgovorili na viralni TikTok izrazili su nevjericu u ishod intervjua, a neki su čak i podijelili slične priče.

Jedan je pitao: "Je li to legalno?!" Netko drugi je komentirao: "To iskreno djeluje kao diskriminacija. Ne zapošljavaju vas na temelju vašeg izgleda..." "Treba li biti važno? Ne. Je li to važno? Nažalost da...", napisala je treća osoba. "Odbijaju li muškarce za posao jer ne nose šminku?... Ovo je suludo", dodao je još netko."Mislim da si izbjegla metak. I bolje da ne radiš na takvom mjestu", poručio joj je još jedan korisnik.

Melissa je zapravo bila prilično odmjerena u svom odgovoru, pitajući se je li to što je odbijena na temelju toga što ne nosi šminku slično nekom muškarcu koji nije dobio posao jer mu je neuredna brada ili je imao tetovažu na licu. Međutim, jedna je žena podijelila svoje iskustvo kao potpredsjednica rekavši: "Ne šminkam se već pet-šest godina. Nije dobar razlog da ne dobijete posao." Drugi su komentirali: "Već mi se dogodilo nešto slično. Imala sam otprilike 4 intervjua s jednom tvrtkom i rekli su da me nisu odabrali zbog mojih izbora odjeće. Činilo mi se kao gubitak vremena..." "Dobila sam stresan posao i počela sam nositi manje šminke. Spomenulo se da sam izgledala pod stresom. Opet sam počela nositi više šminke, odjednom sam opet bila izvrsna. Radio sam istu razinu posla", glasio je još jedan od komentara.

