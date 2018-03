Neodoljiv spoj romantike i minimalizma u novoj kolekciji Roberta Severa

Miljenik romantičarki, Robert Sever, na nadolazećem Bipa FASHION.HR-u predstavit će se kolekcijom Iva i pod pokroviteljstvom branda Lovables publici prezentirati svoj prepoznatljivi modni izričaj - profinjenost i ženstvenost u svakom komadu koji stvara.

Vizualima ususret novom izdanju najvećeg tjedna mode najavljuje kolekciju za proljeće, modne i suvremene kreacije koje su namijenjene ženama koje žele izgledati odlično i osjećati se ugodno u svako doba dana.

„Kolekcija koja je posvećena mojoj muzi i dugogodišnjem zaštitnom licu branda, Ivi Marušić bazira se na komadima za svakodnevnu

upotrebu, provučenih kroz prizmu ovosezonske teme i inspiracije – simbioza romantizma i minimalizma. I sama Iva sudjelovala je u stiliziranju lookova ove kolekcije pa se stoga posebno veselim izlasku svih outfita na pistu“, objašnjava Robert Sever, dizajner koji stoji iza uspješnog RS branda.

Foto: PR FOTO

Kolekciju s više od 50 odjevnih kombinacija čini selekcija odjeće od trapera, kojom se Sever bavi već godinama. Osim vječnog materijala, koristi puno čipke te kvalitetne materijale od nekoliko uzoraka među kojima dominiraju cvjetovi i snažne grafičke pruge. Nadolazeće proljeće i ljeto, dizajner vidi u pastelnim bojama kao što su bež, puder roza i svijetloplava te im dodaje zlatne detalje i tako svakom komadu daje snažan dizajnerski potpis. Sofisticiranoj i profinjenoj kolekciji, lišenoj retro referenci, majstor total lookova ovog puta dodaje novu selekciju RS torbi i kapa, popularnih Moskovljanki, koje ovog puta radi u bež keperu, a kao „šlag na tortu“ koristi accessorize – naušnice, ogrlice i krune kojima je osvojio brojne zaljubljenice u originalne modne dodatke.

Svojom revijom, Robert Sever obilježit će večer u petak, 23. ožujka. Nakon svečanog otvorenja Bipa FASHION.HR-a, 15. ožujka u Gliptoteci revijom branda I-GLE i predstavljanja novih kolekcija Morane Krklec, Ivane Janjić, Marijane Cigić i branda Unaesthetik na platformi CITY NEW NOW dan kasnije, 19. ožujka u Muzeju suvremene umjetnosti u sklopu tjedna mode bit će dodijeljena i modna nagrada Ana Lendvaj.

Od 21. do 24. ožujka na rasporedu su revije na grandioznoj pisti u sklopu paviljona 5 Zagrebačkog velesajma, na kojoj će uz Roberta Severa nastupiti i ostala poznata imena modne scene: Ivica Skoko u suradnji s Perwollom, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Arileo, koji ove sezone obilježava 15 godina branda, Marina Design, Klisab, Anthony Avangard, Price on Request, Twins u suradnji s CCC, Jelena Holec te gosti iz Srbije i Bosne i Hercegovine Mates i Mateyaneira.

Nastavno na brojne novitete u sklopu Bipa FASHION.HR-a, odmah nakon tjedna mode svoja vrata otvorit će FASHION.HR pop up store u suradnji s partnerom projekta City Centrom one.