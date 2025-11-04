Umjetna inteligencija predvidjela kako će ljudi izgledati za 25 godina: Rezultat nije nimalo lijep

Mnoge su se stvari značajno promijenile tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, a naš život uvelike se razlikuje od života naših predaka. Tehnologija je postala neizostavan dio svakodnevice, oblikujući način na koji radimo, komuniciramo i provodimo slobodno vrijeme te mijenjajući naše navike, stil života i društvene interakcije na načine koje prethodne generacije nisu mogle ni zamisliti. No, sjedilački način života nije samo lijen, već bi mogao uništiti i naše zdravlje i izgled. Stručnjaci iz aplikacije za praćenje koraka WeWard digitalno su zamislili kako ćemo izgledati 2050. ako ne promijenimo svoje navike sjedenja na kauču.

Nazvan Sam, ovaj "goblin s kauča" osmišljen je kao medicinski utemeljena projekcija toga kako neaktivnost može utjecati na naš fizički izgled i cjelokupno zdravlje. WeWard ga je stvorio prikupljajući podatke od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Centara za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD (CDC) i drugih izvora, a zatim ih unio u prompt na ChatGPT-u. I prognoza budućeg čovjekovog izgleda nije baš lijepa. Iz WeWarda su upozorili da smo usred globalne epidemije neaktivnosti, a WHO je napomenuo da 80 posto adolescenata ne zadovoljava potrebne razine tjelesne aktivnosti, piše New York Post.

"U današnjoj kulturi praktičnosti, jednostavni zadaci poput naručivanja hrane, dolaska na poslovne sastanke i povezivanja s prijateljima sada se mogu obavljati izravno s kauča. Dodajte tome sate provedene listajući po društvenim mrežama što dovodi do toga da provodimo abnormalne količine vremena sjedeći iza ekrana", objasnili su iz WeWarda. Da stvar bude gora, sjedilački način života može povećati rizik od moždanog udara, srčanih bolesti, dijabetesa i raka, pa čak i demencije.

Ako vas statistika ne plaši, Samova groteskna figura definitivno hoće. "Ako tražite nešto zastrašujuće, ne tražite dalje od onoga što bi mogla biti naša budućnost ako nastavimo stavljati praktičnost ispred svakodnevnog kretanja", upozorio je WeWard. Samovo sjedilačko ponašanje uzrokovalo je debljanje jer se neiskorištena energija od sjedenja pretvara u masnoću i nakuplja oko njegovog struka. S vremenom će to povećati vjerojatnost da će oboljeti od srčanih bolesti i dijabetesa.

Nadalje, Samovo loše držanje nije slučajnost. Dugotrajno sjedenje ili pogrbljenost nad ekranima rezultiraju glavom nagnutom prema naprijed i zakrivljenim gornjim dijelom leđa, simptomom kolokvijalno poznatim kao "tehnološki vrat". Komplikacija nije samo kozmetička jer često rezultira kroničnom boli u ramenima i vratu. "Neki istraživači su sugerirali da često korištenje pametnih mobitela može dovesti do korištenja neutralnog položaja vrata ili razvoja mišićno-koštanih poremećaja. Ovaj savijeni položaj vrata može povećati bol u vratnoj kralježnici i izazvati naprezanje mišića u susjednim dijelovima vratne kralježnice", napisali su stručnjaci u časopisu Interdisciplinary Neurosurgery.

Neprestano pregledavanje društvenih mreža u potrazi za najnovijim sredstvima protiv starenja paradoksalno može ubrzati taj proces, što sugerira Samov iscrpljeni izgled. Više studija pokazalo je da izlaganje plavom svjetlu sa zaslona može uzrokovati znakove preranog starenja i hiperpigmentacije kože, poručili su iz WeWarda. U međuvremenu, pretjerano vrijeme provedeno pred ekranom ublažava treptanje i prisiljava oči da se predugo fokusiraju na jednu udaljenost, što rezultira suhoćom, zamagljenim vidom, glavoboljama i poteškoćama s fokusiranjem.

Da bi ublažili ovu nuspojavu na očima, za svakih 20 minuta provedenih zureći u ekran, trebali biste skrenuti pogled na nešto što je udaljeno 6 metara na 20 sekundi, prema Healthlineu. Dugotrajno sjedenje usporilo je Samovu cirkulaciju, uzrokujući nakupljanje tekućine u gležnjevima i stopalima, što dovodi do oticanja. Druge komplikacije uključuju proširene vene, a u težim slučajevima i povećan rizik od krvnih ugrušaka.

Ovo je samo vrh ledenog brijega kada su u pitanju simptomi izazvani sjedilačkim načinom života. Druge komplikacije uključuju ukočenost zglobova i artritis, prorjeđivanje i gubitak kose, probleme s kožom i podočnjake. Ako Sam nije dovoljno strašan da vas odvrati od skrolanja, WeWard je pozvao korisnike da prenesu svoje fotografije u ChatGPT da biste vidjeli vlastiti sablasni budući izgled ako se ne počnete kretati.