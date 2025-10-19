Znanstvenici otkrivaju iznenađujuću dob u kojoj vaš mozak doseže vrhunac - jesu li vaši najbolji dani iza vas?

Ako ste ikad pomislili da ste već prošli svoj vrhunac, nova znanstvena otkrića mogla bi vas ugodno iznenaditi. Prema istraživanju znanstvenika sa Sveučilišta Zapadne Australije, naše ukupno mentalno funkcioniranje zapravo doseže vrhunac između 55. i 60. godine života. Drugim riječima – vaši najbolji dani možda tek dolaze, prenosi Daily Mail. “Kako mladost polako ostaje iza nas, često se bojimo starenja”, kaže profesor psihologije i autor studije Gilles Gignac, “Ali naše istraživanje pokazuje da postoji i vrlo dobar razlog za uzbuđenje. Za mnoge ljude, upravo srednja dob predstavlja vrhunac kognitivnih i emocionalnih sposobnosti”.

Prethodna istraživanja pokazala su da ljudi dosežu fizički vrhunac u kasnim dvadesetima ili ranim tridesetima – što objašnjava kratke sportske karijere. No, što se tiče mentalne snage i sposobnosti rješavanja problema, priča je posve drugačija. Australski tim pregledao je niz ranijih studija i identificirao 16 ključnih kognitivnih i osobnih karakteristika povezanih s dobi, uključujući pamćenje, brzinu obrade, emocionalnu inteligenciju i moralno rasuđivanje.

Uključili su i poznatih “Velikih pet” osobina ličnosti – ekstroverziju, emocionalnu stabilnost, savjesnost, otvorenost i ugodnost. Kada su sve rezultate standardizirali i usporedili, pojavio se jasan obrazac - mentalno funkcioniranje dostiže vrhunac između 55. i 60. godine, počinje lagano opadati oko 65., a izraženije tek nakon 75. godine života.

Neke osobine, poput savjesnosti, svoj vrhunac postižu još kasnije – oko 65. godine, dok emocionalna stabilnost doseže maksimum tek oko 75. Moralno rasuđivanje, pokazalo se, može nastaviti rasti i do 70-ih godina. Drugim riječima – iako brzina obrade možda usporava, mudrost, iskustvo i emocionalna ravnoteža s godinama postaju snažniji nego ikad.

Rezultati, objavljeni u časopisu Intelligence, mogli bi objasniti zašto mnoge vodeće i odgovorne pozicije u poslovnom svijetu često zauzimaju osobe u pedesetima i šezdesetima. “Ljudi između 55. i 60. godina najčešće su na vrhuncu funkcionalne spremnosti za složene, odgovorne i visoko stresne zadatke”, navodi Gignac, “Oni kombiniraju iskustvo, emocionalnu stabilnost i sposobnost donošenja racionalnih odluka”. Ipak, unatoč ovim nalazima, stariji radnici i dalje se suočavaju s predrasudama pri zapošljavanju. “Poslodavci često pretpostavljaju da će uskoro otići u mirovinu, što je pogrešno i nerijetko štetno”, dodaje Gignac.

Fluidna vs. kristalizirana inteligencija

Psiholozi razlikuju fluidnu inteligenciju – “sirovu procesorsku moć”, odnosno sposobnost brzog rješavanja novih problema, i kristaliziranu inteligenciju, koja proizlazi iz iskustva i znanja stečenog tijekom života. Dok fluidna inteligencija svoj vrhunac ima u dvadesetima, kristalizirana nastavlja rasti desetljećima. Upravo zato, ljudi u srednjim i kasnijim godinama često bolje razumiju kontekst, prepoznaju obrasce i donose mudrije odluke.

“Kada pogledamo dalje od same brzine obrade informacija, dobivamo potpuno drugačiju sliku”, objašnjava Gignac, “Evaluacije sposobnosti trebale bi se temeljiti na stvarnim kompetencijama i osobinama, a ne na stereotipima o dobi”.

Novo istraživanje tako mijenja način na koji razmišljamo o starenju. Umjesto da srednju dob doživljavamo kao početak kraja, znanstvenici poručuju da je to početak vrhunca – doba kada se iskustvo, emocionalna inteligencija i mentalna oštrina konačno susretnu u savršenoj ravnoteži. Drugim riječima: ako ste u pedesetima – čestitamo, mozak vam radi bolje nego ikad.