Umjesto zavjeta, žena je na vjenčanju pročitala poruke zaručnika i ljubavnice!

Jedna mladenka, Casey (ime promjenjeno) iskusila je potpuno drugačiju vrstu stresa prije stajanja pred oltar - otkrila je da budući suprug ima ljubavnicu, prenosi UNILAD.co.uk.



Večer prije vjenčanja dobila je poruke nepoznatih brojeva i saznala kako njezin zaručnik živi dvostruki život, a njezin se u tom trenutku okrenuo naopako.



Casey je ispričala kako je izdana i kako se odlučila osvetiti na dramatičan način.

Večer prije Casey je slavila sa svojim prijateljicama kada je čula da joj stižu poruke. Očekivala je neku čestitku, pitanje kako se osjeća prije velikog dana, ali vidjela je nekoliko poruka s nepoznatog broja, a kada ih je otvorila bili su to kopirani razgovori njezinog zaručnika Alexa (ime promjenjeno) i druge žene. Uz razgovore, stajala je poruka "Ja se ne bih udala za njega, a ti?". Žena koja joj je poslala poruke, poslala je i fotografiju sebe i Alexa kao dokaz.



Neke od poruka glasile su: "Ovaj vikend. Ti i ja." i "Tvoje tijelo je tako savršeno, a tek kako ga znaš koristit... Volio bih da moja cura to zna."



Casey kaže kako je odmah znala da je sve istina jer je počela slagati cijelu priču u glavi i pitala se kako nije ranije primjetila. Prijateljice su joj rekle da otkaže vjenčanje odmah, ali ona je rekla da prvo treba prespavati, pa će shvatiti što dalje. Odlučila je održati vjenčanje, ali samo do stajanja pred oltar. Umjesto zavjeta, svima je ispričala i pročitala Alexove poruke s ljubavnicom. "Neće biti vjenčanja. Čini se kako Alex ipak nije onakav kakav sam mislila da je."



Kako je ona to rekla tako je nastao šok i tišina u crkvi prije nego je Alex probao istrgnuti mobitel iz njenih ruku. Izmaknula se i ipak pročitala poruke na glas. Mladoženja je problijedio i izašao iz crkve zajedno s kumom. Ona se obratila svima: "Volim vas sve i koliko god je ovo užasno, drago mi je da ste svi ovdje. Vjenčanja neće biti, ali slavit ćemo iskrenosti, pronalaženje prave ljubavi i slušanje svog srca čak i kada je slomljeno."



Casey se ipak odlično provela i slavila s gostima.

