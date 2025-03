Uklonite neugodne mirise iz hladnjaka: Sve što vam treba je jedan prirodni sastojak

Unatoč redovitom čišćenju, mnogi se suočavaju s neugodnim mirisima u hladnjaku koji mogu biti tvrdoglavi i neugodni. Često se javlja pitanje zašto mirisi opstaju unatoč održavanju čistoće. S obzirom na širok raspon namirnica koje čuvamo u hladnjaku, mnogi mirisi se mogu pomiješati, a ako se neke namirnice pokvare, mirisi mogu postati neugodni.

Za borbu protiv neželjenih mirisa iz hladnjaka, influencerica za čišćenje Georgia podijelila je jednostavan trik za koji je potreban samo jedan prirodni sastojak koji sigurno imate u svojoj kuhinji, piše Express. U TikTok videu, Georgia je objasnila da je soda bikarbona najbolji odgovor. Jednostavno dodajte veliku količinu sode bikarbone u zdjelu i stavite je u hladnjak.

"Da biste uklonili neugodne mirise iz hladnjaka, upotrijebite sodu bikarbonu i ona će upiti sav taj užasan miris", objasnila je Georgia. Soda bikarbona poznata je kao jedan od najboljih prirodnih sastojaka za čišćenje raznih predmeta u vašem domu, ali također djeluje i kao snažan dezodorans. Soda bikarbona, kao alkalna tvar, pomaže u uklanjanju loših ili neželjenih mirisa neutralizirajući kisele mirise.

To postiže kemijskom reakcijom, mijenjajući pH vrijednost mirisa i oslobađajući manje smrdljive spojeve. Kao prirodni dezodorans, soda bikarbona djeluje jednako kao i mnogi drugi osvježivači zraka. Tvrtka KitchenAid je istaknula da, ovisno o tome što uzrokuje miris, može biti potrebno do tri dana da se on potpuno ukloni. Stručnjaci iz tvrtke su također objasnili da sodu bikarbonu možete dopunjavati po potrebi.

Poznata kuharica Martha Stewart preporučila je brojne druge sastojke koji mogu pomoći u uklanjanju neugodnih mirisa, kao što su aktivni ugljen, ocat, limun i talog kave. Mnogi su korisnici zahvalili Georgiji na vrijednom savjetu. "Hvala na triku! Jedva čekam isprobati", napisala je korisnica.